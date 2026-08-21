Prende la nonna a bastonate e trascina la mamma a terra per i capelli

La scena ha terrorizzato la sorella 17enne, che è riuscita a rifugiarsi nella propria camera e a chiudersi dentro

Era ai domiciliari da circa tre mesi per una precedente vicenda giudiziaria, ma avrebbe continuato a mantenere un comportamento violento all’interno della propria abitazione. È quanto accaduto a Gragnano, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. In casa viveva insieme alla madre, alla sorella minorenne e alla nonna di 75 anni, invalida e con difficoltà a deambulare. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato durante una cena.Un piccolo incidente avrebbe fatto scattare la violenza. Alcune gocce d’acqua sarebbero finite sul pavimento mentre l’anziana cercava di raggiungere il lavandino dopo essersi sporcata il vestito con del cibo.Il nipote avrebbe reagito afferrando una scopa e colpendo ripetutamente la nonna alla testa. Dopo averla fatta cadere, l’avrebbe presa per i capelli trascinandola all’interno dell’abitazione. La violenza sarebbe proseguita con una bottiglia di bibita, il cui contenuto sarebbe stato versato addosso alla donna e sulle pareti della cucina.La scena ha terrorizzato la sorella 17enne, che è riuscita a rifugiarsi nella propria camera e a chiudersi dentro. Da lì ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.Nel frattempo è rientrata nell’abitazione anche la madre del 30enne. Davanti alle condizioni della propria madre, la donna avrebbe rimproverato duramente il figlio. La reazione dell’uomo sarebbe stata ancora una volta violenta: avrebbe afferrato la madre per il collo, colpendola e trascinandola per i capelli.L’arrivo dei carabinieri della Stazione di Gragnano ha posto fine all’aggressione. I militari hanno bloccato il 30enne e messo in sicurezza le due donne.Sia la madre sia la nonna, nonostante fossero visibilmente scosse e presentassero i segni delle violenze, hanno preferito non essere accompagnate in ospedale.Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere un quadro familiare già segnato da episodi analoghi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 30enne avrebbe aggredito in passato più volte la madre e la nonna, anche per ragioni banali legate alle faccende domestiche o al disordine in casa.Gli episodi, però, non erano mai stati denunciati. Dopo l’intervento dei militari, il 30enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.