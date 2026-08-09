Popcorn ritirati dagli scaffali: ecco quali

Per individuare con certezza il prodotto oggetto del richiamo è fondamentale verificare tutti i dati riportati sulla confezione

Nuovo richiamo alimentare pubblicato dal Ministero della Salute. Questa volta l'avviso riguarda un lotto di pop corn a marchio Salati Preziosi, per il quale è stata rilevata una presenza oltre i limiti consentiti della somma di atropina e scopolamina.Il Ministero invita i consumatori che abbiano acquistato il prodotto interessato a prestare particolare attenzione ai dati riportati sulla confezione e, nel caso in cui il lotto corrisponda a quello indicato nell'avviso, a non consumare i pop corn e a restituirli al punto vendita.Qual è il prodotto interessatoIl richiamo riguarda il prodotto commercializzato con la denominazione “POP CORN”, identificato dal codice EAN 8025579240031.Si tratta di confezioni da 90 grammi a marchio Salati Preziosi.L'operatore a nome del quale il prodotto è commercializzato è Preziosi Food S.p.A., mentre il produttore indicato nell'avviso è la stessa società.Per individuare con certezza il prodotto oggetto del richiamo è fondamentale verificare tutti i dati riportati sulla confezione e non limitarsi al solo marchio.Il lotto richiamatoIl lotto interessato dal provvedimento è:Lotto: L 26269 Termine minimo di conservazione: 16-12-2026 Formato: 90 grammi EAN: 8025579240031 Marchio: Salati PreziosiIl richiamo, dunque, non riguarda genericamente tutti i pop corn del marchio, ma lo specifico lotto indicato nel provvedimento.Chi ha una confezione in casa è invitato a controllare con attenzione il codice del lotto e il termine minimo di conservazione per verificare se il prodotto rientri nell'avviso.Perché è scattato il richiamoLa motivazione riportata nel modulo ufficiale del Ministero della Salute riguarda il superamento del limite consentito per la somma di atropina e scopolamina.Si tratta di sostanze che possono essere presenti come contaminanti in alcune materie prime di origine vegetale. Proprio per questo la loro presenza negli alimenti è soggetta a limiti stabiliti dalla normativa.Il superamento del valore previsto ha portato all'adozione del provvedimento di richiamo a tutela dei consumatori.L'indicazione del Ministero ai consumatoriL'avvertenza contenuta nell'avviso è precisa: il prodotto non deve essere consumato.Chi avesse acquistato una confezione appartenente al lotto L 26269 deve quindi evitare di mangiarla e riportarla al punto vendita, seguendo le indicazioni previste per la restituzione del prodotto richiamato.È quindi importante non confondere il richiamo con un semplice avviso informativo: in presenza del lotto indicato, la raccomandazione è di non consumare i pop corn.Dove viene prodottoNel modulo pubblicato dal Ministero della Salute sono riportati anche i dati relativi allo stabilimento.La sede indicata è:Nuova A.S.I. San Nicola di Melfi – 85025 Melfi (PZ).Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore riportato nell'avviso è Salati Preziosi.Queste informazioni consentono di identificare con maggiore precisione il prodotto interessato dal provvedimento e di distinguerlo dagli altri articoli commercializzati dallo stesso marchio.Controllare la confezione prima del consumoIl richiamo rappresenta quindi un invito alla prudenza per chi abbia acquistato recentemente i pop corn Salati Preziosi.La verifica è semplice: occorre prendere la confezione e confrontare marchio, denominazione del prodotto, codice EAN, lotto e termine minimo di conservazione con quelli indicati nell'avviso ufficiale.Se tutti i dati coincidono con quelli del richiamo, il prodotto non deve essere consumato.La fonte del provvedimento è il modulo ufficiale pubblicato dal Ministero della Salute, nel quale sono riportate le informazioni relative al prodotto, al lotto interessato e alla motivazione del richiamo.