Operaio travolto dalle lastre di vetro nel cantiere della Metro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, allertati per effettuare i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dell'accaduto

Paura questa mattina nel cantiere della metropolitana di via Miano, nei pressi del ponte del rione Don Guanella, dove si è verificato un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 60 anni residente a Villaricca sarebbe stato colpito al fianco da alcune lastre di vetro durante le attività all'interno dell'area di lavoro. L'impatto gli avrebbe provocato ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano, allertati per effettuare i primi accertamenti e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il lavoratore è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli in codice rosso.L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari. Le indagini sono in corso per verificare la corretta applicazione delle norme di sicurezza e chiarire ogni dettaglio dell'incidente.