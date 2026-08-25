Nuovo allarme caldo da domani

A rendere particolarmente pesante la situazione sarà soprattutto l'elevata umidità

Dopo alcuni giorni di relativa tregua, torna l’allerta caldo a Napoli. Il bollettino sulle ondate di calore segnala infatti per domani, mercoledì 26 agosto 2026, il ritorno del livello 1, corrispondente al bollino giallo. La fase di temperature più contenute che ha interessato il capoluogo campano negli ultimi giorni sembra dunque destinata a terminare. E secondo le previsioni, quella che si prepara potrebbe essere una nuova fase di caldo intenso, con valori destinati ad aumentare rapidamente nelle prossime giornate.Da domani riparte l’allertaNapoli era uscita nei giorni scorsi dall’elenco delle città interessate dalle allerte per il caldo, dopo un periodo caratterizzato da temperature leggermente più basse rispetto ai picchi delle settimane precedenti.La pausa, tuttavia, è destinata a essere breve. Il bollettino del Ministero della Salute indica infatti per mercoledì 26 agosto e, al momento, anche per giovedì 27 agosto, il livello di allerta giallo.Si tratta del primo livello della scala di rischio, ma le condizioni meteorologiche previste lasciano già intravedere un nuovo aumento del disagio legato alle alte temperature.Umidità e temperature percepite fino a 37 gradiA rendere particolarmente pesante la situazione sarà soprattutto l'elevata umidità. Per le giornate interessate dall'allerta, la temperatura massima percepita dalla popolazione potrebbe raggiungere 37 gradi.Il dato della temperatura percepita è particolarmente importante durante le ondate di calore, perché tiene conto anche dell'umidità e descrive meglio la sensazione di caldo avvertita dal corpo rispetto alla sola temperatura misurata.Venerdì il picco: fino a 40-42 gradi percepitiLa giornata più difficile, secondo le previsioni attuali, dovrebbe essere venerdì 28 agosto.La temperatura effettivamente misurata all'ombra potrebbe superare i 37 gradi, mentre quella percepita potrebbe spingersi fino a 40-42 gradi a causa dell'umidità.Un'impennata che potrebbe riportare Napoli nel pieno dell'emergenza caldo dopo la breve parentesi di temperature più miti.Nei prossimi giorni sarà quindi particolarmente importante prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando l'esposizione alle alte temperature e all'umidità può risultare più pesante, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.