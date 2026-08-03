Nella notte la strada diventa una pista per moto

non si tratterebbe di un episodio isolato ma di un fenomeno che si ripeterebbe con frequenza

Moto lanciate ad alta velocità nel cuore della notte, inversioni improvvise e manovre pericolose lungo una delle principali arterie cittadine. È quanto denunciano alcuni residenti di Corso Amedeo di Savoia, a Capodimonte, dove nelle ultime settimane si sarebbero moltiplicati gli episodi di corse tra giovani centauri.A portare all'attenzione il problema è il consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, Carlo Restaino, che ha diffuso un video girato nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto. Le immagini mostrano alcune motociclette sfrecciare lungo il corso, effettuare brusche inversioni di marcia in prossimità delle strisce pedonali e ripartire a forte velocità, nonostante la presenza della doppia linea continua.Secondo quanto segnalato, non si tratterebbe di un episodio isolato ma di un fenomeno che si ripeterebbe con frequenza, soprattutto nelle ore notturne, alimentando le preoccupazioni dei residenti per i rischi legati alla sicurezza stradale.Corso Amedeo di Savoia rappresenta uno dei principali collegamenti tra la zona di Capodimonte e il centro di Napoli. L'arteria attraversa un quartiere densamente abitato e ospita numerose strutture ricettive, tra bed and breakfast e case vacanza, rendendo ancora più delicata la situazione.«Da tempo segnalo questa problematica, ma finora non sono stati adottati provvedimenti concreti», afferma Restaino, che parla di una condizione diventata ormai difficile da sostenere per chi vive nella zona.Il consigliere sottolinea inoltre come il fenomeno non sia legato alla presenza della movida. «In quest'area non ci sono locali notturni o punti di ritrovo che possano giustificare simili comportamenti. Eppure, ogni notte, c'è chi utilizza la strada come un circuito, ignorando completamente le regole e mettendo in pericolo automobilisti e pedoni».I residenti chiedono ora un rafforzamento dei controlli e interventi mirati per contrastare le corse illegali e restituire sicurezza e tranquillità a uno dei quartieri più popolosi della città.