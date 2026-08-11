Messo in salvo un beagle abbandonato in Tangenziale

Il cane è stato successivamente affidato a una ditta specializzata, incaricata di occuparsi della sua custodia

Momenti di apprensione sulla Tangenziale di Napoli per la presenza di un cane che vagava all'interno di una piazzola di sosta, in evidente stato di agitazione. L'animale, un beagle, si trovava in una zona particolarmente delicata per la sicurezza della circolazione e il rischio era che potesse improvvisamente allontanarsi dalla piazzola, raggiungendo la carreggiata e mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti in transito.A intervenire sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, impegnati nei consueti servizi di controllo lungo l'arteria autostradale. Dopo aver individuato il cane, i poliziotti si sono avvicinati con cautela riuscendo a recuperarlo e a impedirgli di raggiungere la sede stradale.L'intervento ha consentito di evitare una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Un animale libero sulla carreggiata di una strada ad alta percorrenza, infatti, può rappresentare un ostacolo improvviso per gli automobilisti, soprattutto in caso di manovre brusche o tentativi di evitarlo.Una volta recuperato, il beagle è stato messo in sicurezza. Gli agenti hanno quindi attivato, attraverso il Centro operativo autostradale di Napoli, la procedura prevista per la gestione degli animali rinvenuti lungo la rete stradale.Il cane è stato successivamente affidato a una ditta specializzata, incaricata di occuparsi della sua custodia e della sistemazione in attesa di poter risalire al proprietario.Sono così scattate le verifiche per cercare di identificare l'animale e ricostruire la sua provenienza. Un controllo particolarmente importante, anche per capire se il beagle fosse scappato da un'abitazione oppure fosse stato smarrito nelle ore precedenti.Gli accertamenti hanno però fatto emergere un elemento che ha reso più complicata l'identificazione: il cane è risultato privo di microchip. L'assenza del dispositivo identificativo non ha quindi consentito di associare immediatamente l'animale a un proprietario né di ricostruire con certezza da dove provenisse.Le ricerche non sono comunque concluse. Gli accertamenti proseguiranno per provare a individuare il proprietario del beagle e verificare se qualcuno abbia segnalato la sua scomparsa.Intanto, grazie all'intervento della Polizia Stradale, il cane è stato sottratto a una situazione di potenziale pericolo e affidato alle strutture incaricate della sua custodia. Un intervento che ha permesso non solo di mettere in salvo l'animale, ma anche di scongiurare possibili rischi per chi percorreva la Tangenziale di Napoli.