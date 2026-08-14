Maltempo, fulmine colpisce i cavi della Circumvesuviana

nel tratto compreso tra Terzigno e Poggiomarino, lungo la tratta Napoli-Barra-Sarno

Il maltempo ha provocato disagi nella giornata di ieri ai pendolari vesuviani. Un fulmine ha colpito e danneggiato la linea elettrica ferroviaria, costringendo EAV a interrompere temporaneamente la circolazione dei treni nel tratto compreso tra Terzigno e Poggiomarino, lungo la tratta Napoli-Barra-Sarno.Il guasto ha reso necessaria la sospensione del servizio mentre i tecnici della società di trasporto raggiungevano il punto interessato per individuare il danno e procedere con gli interventi di ripristino. Il personale EAV si è messo subito al lavoro con l’obiettivo di riportare la linea alla piena funzionalità nel minor tempo possibile.In una nota diffusa durante l’interruzione, l’azienda ha spiegato che il problema era stato provocato proprio dalla scarica atmosferica, comunicando ai passeggeri l’impossibilità di stimare inizialmente la durata del blocco.«A causa di un fulmine che ha causato il danneggiamento della linea elettrica, EAV comunica l’interruzione temporanea del servizio ferroviario tra Terzigno e Poggiomarino della linea Napoli-Barra-Sarno», aveva fatto sapere la società, precisando che i propri tecnici erano già impegnati nelle operazioni necessarie a ripristinare il servizio.L’azienda aveva quindi invitato gli utenti a seguire gli aggiornamenti successivi, scusandosi per i disagi provocati dall’interruzione e ringraziando i passeggeri per la comprensione e la collaborazione.Albero cade sulle auto a Torre AnnunziataIl maltempo ha provocato problemi anche sulla viabilità stradale. A Torre Annunziata un grosso albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata, finendo contro due auto che si trovavano in sosta.L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L’albero ha comunque completamente bloccato la strada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, procedere alla rimozione del grosso tronco e liberare la carreggiata, consentendo così il successivo ripristino della circolazione.Due episodi diversi, ma accomunati dagli effetti delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio vesuviano, provocando disagi sia al trasporto ferroviario sia alla viabilità cittadina.