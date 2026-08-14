Litigano per un bagaglio, in cinque cacciati dal traghetto

tutto sarebbe nato da una questione apparentemente banale: una borsa sistemata su un posto a sedere

Momenti di tensione durante una traversata in traghetto veloce da Napoli verso Ischia, dove una discussione tra passeggeri è degenerata fino a rendere necessario l’intervento dell’equipaggio e, successivamente, delle forze dell’ordine. A rimanere coinvolte nel diverbio sarebbero state cinque persone. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una questione apparentemente banale: una borsa sistemata su un posto a sedere. Una contestazione che, nel giro di pochi istanti, sarebbe diventata una discussione sempre più accesa.



Dalle parole si sarebbe quindi passati ai fatti, con alcuni spintoni tra le persone coinvolte. L’equipaggio del traghetto è intervenuto per separare i passeggeri e riportare la situazione alla calma, informando contemporaneamente le autorità dell’accaduto.



La nave ha proseguito la propria navigazione fino a Procida, dove era previsto uno scalo intermedio. Proprio all’arrivo in porto, ad attendere l’imbarcazione c’erano i Carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera, allertati durante la traversata.



I cinque passeggeri coinvolti nella lite sono stati fatti scendere dal traghetto e accompagnati negli uffici delle forze dell’ordine. Qui sono state effettuate le procedure di identificazione e gli accertamenti necessari per ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto a bordo.



Non risultano, al momento, conseguenze particolarmente gravi legate alla colluttazione. Dopo aver completato l’intervento e una volta terminati gli accertamenti, il traghetto ha potuto riprendere regolarmente la navigazione verso Ischia.



Un episodio nato da una banale disputa per un posto a sedere e una borsa si è dunque trasformato in una situazione di tensione a bordo, costringendo l’equipaggio a intervenire e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine allo scalo di Procida.