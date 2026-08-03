In ospedale con la moglie incinta di 9 mesi picchia il medico

Il sanitario aggredito è stato medicato e ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni

Momenti di tensione al Policlinico Federico II di Napoli, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un medico specializzando in servizio nel reparto di Ostetricia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe perso il controllo perché convinto che la moglie, ricoverata al nono mese di gravidanza, non stesse ricevendo un'assistenza sanitaria adeguata. Durante la discussione avrebbe colpito il medico con un pugno, provocandogli lesioni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato il 26enne e lo hanno arrestato. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.Il sanitario aggredito è stato medicato e ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.