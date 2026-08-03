In fiamme tir con il carico di cocomeri
Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla completa bonifica dell'area, mentre sul posto hanno operato anche la Polizia Stradale
Momenti di forte apprensione questa mattina sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di angurie è stato completamente avvolto dalle fiamme. L'incendio si è sviluppato al chilometro 26,900, lungo la carreggiata in direzione Salerno, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori.Il rogo, partito dal camion, si è rapidamente esteso anche alla vegetazione circostante e alle aree sottostanti la sede stradale, aumentando il rischio che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Per contenere l'incendio e mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza con otto operatori e tre mezzi, tra cui un'autopompa serbatoio e due autobotti.Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alla completa bonifica dell'area, mentre sul posto hanno operato anche la Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato.Per consentire l'intervento dei soccorritori, il raccordo è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Salerno, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo.