Gatto chiuso in un sacchetto dei rifiuti

L’episodio è stato immediatamente portato all’attenzione dell’amministrazione comunale

Un episodio che ha suscitato indignazione a Procida, dove un gatto sarebbe stato rinchiuso all’interno di un sacchetto e abbandonato tra i rifiuti, apparentemente in attesa del passaggio degli operatori ecologici. A raccontare quanto accaduto è stata Archea Miranda, assessore al Benessere Animale del Comune di Procida, dopo la segnalazione di una giovane che si è trovata davanti a quella che sembrava una normale busta abbandonata.La busta si muoveva tra i rifiutiSecondo la ricostruzione diffusa dall’assessore, la ragazza avrebbe notato qualcosa di insolito: il sacchetto si muoveva.Insospettita, si sarebbe avvicinata per capire cosa ci fosse all’interno e avrebbe fatto la drammatica scoperta. Dentro la busta c’era infatti un gatto ancora vivo.La giovane non avrebbe esitato a intervenire, cercando immediatamente di liberare l’animale. Un gesto che avrebbe evitato che il gatto rimanesse chiuso nel sacchetto e venisse eventualmente raccolto insieme ai rifiuti.«Doveva essere raccolto dai netturbini»Sempre secondo quanto riferito dall’assessore Miranda, mentre la ragazza stava cercando di soccorrere il felino, da un balcone si sarebbe affacciata la donna ritenuta responsabile dell’abbandono.La donna avrebbe sostenuto che il gatto fosse ormai prossimo alla morte e che, proprio per questo, sarebbe dovuto rimanere nel sacchetto in attesa che gli operatori ecologici lo raccogliessero insieme agli altri rifiuti.La giovane avrebbe cercato di farle presente che un animale malato o in difficoltà deve essere soccorso e affidato alle cure di un veterinario. Di fronte a questa osservazione, la donna avrebbe reagito con insulti.L'annuncio della denunciaL’episodio è stato immediatamente portato all’attenzione dell’amministrazione comunale. La persona coinvolta sarebbe stata identificata e, secondo quanto annunciato dall’assessore al Benessere Animale, nei suoi confronti sarà presentata una denuncia.Saranno ora le autorità competenti a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a verificare eventuali responsabilità, valutando anche le ipotesi di reato configurabili.«Un animale che sta male non si abbandona in un sacchetto aspettando che muoia. Si soccorre, si porta da un veterinario e si chiede aiuto», ha ribadito Miranda, sottolineando la gravità del comportamento contestato.«Procida non tollera gesti di questo genere»L’assessore ha espresso una netta condanna dell’accaduto anche a nome dell’amministrazione comunale, prendendo posizione contro ogni forma di maltrattamento e abbandono degli animali.Particolare gratitudine è stata rivolta alla giovane che, invece di ignorare quella busta apparentemente abbandonata, ha deciso di fermarsi e controllare.Un gesto semplice che ha permesso di scoprire la presenza dell’animale e di intervenire in suo soccorso. Ora saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire cosa sia realmente accaduto e le eventuali responsabilità della persona identificata.