Figli 14enne salva la mamma dall'aggressione del padre

I militari dell'Arma sono arrivati rapidamente nell'abitazione, interrompendo l'aggressione e mettendo in sicurezza la vittima

Ha impedito che la violenza degenerasse ulteriormente e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. È un ragazzo di appena 14 anni il protagonista della vicenda avvenuta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 44 anni è stata salvata dall'intervento del figlio durante una brutale aggressione in ambito familiare. L'episodio si è verificato all'ora di cena, quando una discussione tra i coniugi è sfociata in violenza. Secondo quanto ricostruito, il marito, un 35enne, avrebbe accusato la moglie di un presunto tradimento, iniziando poi a colpirla con estrema violenza.



Di fronte alla scena, il figlio della coppia è intervenuto per difendere la madre. Il ragazzo è riuscito a frapporsi tra i due, bloccando il padre quel tanto che è bastato per consentire alla donna di allontanarsi. Subito dopo ha composto il numero di emergenza 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri.



I militari dell'Arma sono arrivati rapidamente nell'abitazione, interrompendo l'aggressione e mettendo in sicurezza la vittima. La donna è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato diverse contusioni e un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.



Nel corso dei controlli eseguiti nell'abitazione, i carabinieri hanno inoltre trovato il 35enne in possesso di alcune dosi di marijuana. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso proseguono gli accertamenti degli investigatori.