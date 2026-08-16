Evade dai domiciliari per andare alla processione religiosa

i carabinieri gli hanno trovato addosso anche un coltello a scatto con lama pieghevole

Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma ieri sera si trovava in piazza Santa Croce, a Torre del Greco, dove si erano radunate numerose persone per partecipare a una funzione religiosa. A tradire il 29enne è stato il braccialetto elettronico, che ha fatto scattare l'allarme non appena l'uomo si è allontanato dalla propria abitazione.L'intervento dei carabinieriRicevuta la segnalazione, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato in piazza Santa Croce. Il 29enne è stato quindi fermato dai militari.Durante il controllo, i carabinieri gli hanno trovato addosso anche un coltello a scatto con lama pieghevole.Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. È stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi.L'episodio è avvenuto mentre la piazza era particolarmente affollata per la celebrazione religiosa.