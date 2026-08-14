Esplode stabilimento di munizioni

Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe avuto origine nel reparto denominato “pressatura polveri”

Momenti di paura nella zona industriale di Colleferro, in provincia di Roma, dove si è verificata un’esplosione all’interno dello stabilimento dell’ex Simmel Difesa, con un successivo incendio. L’allarme è scattato nell’area dell’impianto situata lungo la strada per Artena. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e soprattutto nel contenimento delle fiamme, per evitare che l’incendio possa raggiungere gli edifici e le strutture presenti nelle vicinanze.Al momento non risultano persone ferite.L’esplosione nel reparto di pressaturaSecondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe avuto origine nel reparto denominato “pressatura polveri”. Le cause dell’esplosione non sono ancora state chiarite e saranno necessari ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.L’intervento dei vigili del fuoco è particolarmente delicato proprio per la natura dello stabilimento e per i materiali presenti nell’area industriale.Uno stabilimento strategico per la DifesaL’impianto di Colleferro rappresenta infatti uno dei principali siti italiani dedicati alla produzione di materiale destinato al settore della Difesa. La struttura realizza munizionamento di medio e grosso calibro destinato all’impiego terrestre e navale, oltre a combustibili solidi utilizzati per vettori aerospaziali.Per questo motivo l’area viene considerata particolarmente sensibile e l’incidente ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza.Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando per mettere sotto controllo l’incendio e scongiurare ulteriori conseguenze. Nel frattempo saranno avviati gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato l’esplosione all’interno del reparto di pressatura e verificare eventuali danni alle strutture dello stabilimento.Al momento, l’elemento più importante è che non si registrano feriti.