Donna senza vita in casa: ha lividi su tutto il corpo

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e di comprendere in quali circostanze sia avvenuto il decesso

Una donna è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione in via Louis Amstrong, nel quartiere Ponticelli di Napoli. La scoperta ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine e ora sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia. A rendere il caso particolarmente delicato sono alcuni elementi emersi durante i primi soccorsi. Secondo quanto riferito dal personale del 118, sul corpo della donna sarebbero stati presenti diversi lividi.



Accertamenti sulla morte



Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e di comprendere in quali circostanze sia avvenuto il decesso.



Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause della morte. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi utili per stabilire se i lividi siano collegati al decesso e se possano essere riconducibili a un'aggressione.



Non si esclude la pista della violenza



Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è anche quella di un episodio di violenza di genere. Si tratta, al momento, di una pista investigativa che dovrà essere verificata attraverso tutti gli elementi raccolti.



La polizia sta effettuando gli accertamenti nell'abitazione e ascoltando le persone che potrebbero fornire informazioni utili sulla vicenda.



Restano quindi diversi interrogativi da chiarire sulla morte della donna. Saranno le indagini e gli eventuali esami disposti dall'autorità giudiziaria a stabilire cosa sia realmente accaduto nell'appartamento di via Louis Amstrong.