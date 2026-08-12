Con lo scooter senza assicurazione, colpisce i vigili con il casco

L'uomo avrebbe impugnato il casco e lo avrebbe utilizzato per colpire gli agenti, provocando loro diverse lesioni

Aggressione ai danni di due agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco durante un controllo stradale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 agosto in via Circumvallazione, dove gli operatori erano intervenuti per verificare la posizione di uno scooter parcheggiato sul marciapiede e risultato privo di copertura assicurativa.Durante le operazioni di controllo sarebbe intervenuto un uomo di 41 anni che, secondo quanto ricostruito, avrebbe reagito violentemente nei confronti dei due agenti, colpendoli ripetutamente con un casco.L'aggressione durante il controlloLa situazione sarebbe rapidamente degenerata mentre i due operatori stavano effettuando gli accertamenti sul motociclo.L'uomo avrebbe impugnato il casco e lo avrebbe utilizzato per colpire gli agenti, provocando loro diverse lesioni. Nonostante l'aggressione, i due operatori sono riusciti a bloccare la situazione e l'uomo è stato fermato.Per entrambi gli agenti si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. I sanitari hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in sette giorni.Nel frattempo sono scattati gli accertamenti sull'aggressore e sul veicolo. Lo scooter è stato sequestrato, così come il casco che sarebbe stato utilizzato durante l'aggressione.Disposto l'obbligo di firmaLa vicenda è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Nei confronti del 41enne, dopo il fermo, è stata disposta la misura dell'obbligo di firma.Gli accertamenti dovranno ora chiarire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e le responsabilità dell'uomo.La solidarietà del ComuneL'episodio ha suscitato la reazione dell'amministrazione comunale di Torre del Greco, che ha espresso la propria vicinanza ai due agenti rimasti feriti.Il sindaco Luigi Mennella e l'assessore alla Polizia locale Ferdinando Guarino hanno definito quanto accaduto in via Circumvallazione un episodio di particolare gravità, sottolineando i rischi a cui sono quotidianamente esposti gli operatori impegnati nei controlli sul territorio.Dall'amministrazione è arrivata la piena solidarietà ai due agenti coinvolti e, più in generale, a tutto il personale della Polizia Municipale guidato dal dirigente Gennaro Russo.Il Comune ha ribadito inoltre l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli agenti a tutela della cittadinanza, auspicando che episodi di questo tipo non possano compromettere l'attività di controllo e presidio del territorio.