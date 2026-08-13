Chiude la pediatria, piccoli pazienti trasferiti

Una redistribuzione resa necessaria dalla chiusura del presidio e organizzata con l'obiettivo di evitare interruzioni nelle cure

La chiusura improvvisa dell'ospedale di Battipaglia ha aperto una fase di forte emergenza per l'intera rete sanitaria della provincia di Salerno. L'interruzione delle attività ha reso necessario un imponente piano di trasferimenti, con 65 pazienti spostati in altre strutture per garantire la continuità delle cure e consentire la gestione in sicurezza del presidio.Un'operazione complessa che ha coinvolto personale sanitario, ambulanze e diversi ospedali della provincia, chiamati in poche ore a riorganizzare reparti e disponibilità di posti letto.La corsa per mettere in sicurezza i pazientiTra le situazioni che hanno richiesto maggiore attenzione ci sono state quelle dei pazienti più fragili.I neonati che necessitavano di terapia intensiva sono stati trasferiti alla Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera Inferiore, mentre i bambini ricoverati in Pediatria e i neonati presenti nel Nido sono stati trasferiti all'ospedale Luigi Curto di Polla.Altri pazienti sono stati invece distribuiti tra gli ospedali di Eboli e Roccadaspide, che hanno dovuto assorbire una parte consistente dell'utenza proveniente da Battipaglia.Una redistribuzione resa necessaria dalla chiusura del presidio e organizzata con l'obiettivo di evitare interruzioni nelle cure.A Polla tre nuove nasciteProprio a Polla, nelle ore successive al trasferimento dei piccoli pazienti, è arrivata una notizia capace di spezzare, almeno per un momento, la tensione legata all'emergenza.Nel reparto dell'ospedale Luigi Curto sono infatti venuti alla luce tre bambini.Un'immagine che ha assunto un significato particolare in una giornata segnata da trasferimenti, ambulanze e reparti costretti a riorganizzarsi rapidamente. Mentre da Battipaglia arrivavano pazienti da sistemare, a Polla la vita continuava il suo corso con tre nuove nascite.La pressione sugli ospedali viciniLa chiusura del presidio battipagliese non riguarda soltanto i pazienti trasferiti. A essere messa alla prova è l'intera organizzazione sanitaria del territorio.Gli ospedali che hanno accolto i pazienti devono infatti fare i conti con una pressione aggiuntiva su posti letto, personale e servizi, in un sistema già alle prese con difficoltà organizzative e carenze di organico.La maxi-operazione ha richiesto una stretta collaborazione tra le diverse strutture e i servizi di emergenza, chiamati a distribuire i pazienti in base alle loro condizioni cliniche e alle necessità assistenziali.Il timore per la Valle del SeleA preoccupare maggiormente è ora il vuoto lasciato dall'ospedale di Battipaglia in un'area strategica della provincia.La chiusura del presidio rischia infatti di aumentare i tempi di percorrenza per una parte della popolazione e di caricare ulteriormente le strutture vicine. Un problema particolarmente delicato per l'emergenza-urgenza, dove anche pochi minuti possono risultare determinanti.Per questo la comunità locale chiede certezze sulla riapertura e soprattutto sul rispetto dei tempi annunciati.La promessa dei sessanta giorniL'obiettivo indicato è quello di restituire il presidio al territorio nel giro di circa sessanta giorni.Un termine che ora rappresenta una scadenza fondamentale per cittadini, pazienti e operatori sanitari. Più a lungo dovesse protrarsi la chiusura, maggiore sarebbe infatti la pressione sulle altre strutture e più pesanti potrebbero diventare le conseguenze sull'organizzazione dell'assistenza.La richiesta che arriva dal territorio è quindi quella di una programmazione chiara e di interventi rapidi, accompagnati da soluzioni temporanee capaci di garantire un'adeguata assistenza durante la fase di emergenza.Una rete sanitaria sotto pressioneL'evacuazione dei 65 pazienti ha dimostrato la capacità della rete provinciale di reagire a una situazione improvvisa, ma ha anche evidenziato quanto sia delicato l'equilibrio sul quale poggia il sistema.Ora l'obiettivo è evitare che l'emergenza di Battipaglia si trasformi in una crisi prolungata per gli altri ospedali della provincia.Per il territorio della Valle del Sele la riapertura del presidio non rappresenta soltanto il ritorno alla normalità di una struttura sanitaria, ma anche il ripristino di un punto di riferimento essenziale per migliaia di cittadini.Nel frattempo, medici, infermieri e operatori continuano a garantire l'assistenza nelle strutture che hanno accolto i pazienti trasferiti. Ma la richiesta della comunità resta una sola: tempi certi, interventi rapidi e la garanzia che il diritto alla salute non venga condizionato dalla distanza dal primo ospedale disponibile.