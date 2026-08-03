Brucia autodemolitore, è allarme ambientale

I soccorritori hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero altre strutture

Momenti di apprensione ad Ariano Irpino, in località Camporeale, dove un incendio è divampato all'interno di un'autodemolizione situata nelle vicinanze del centro di ricerca Biogem. Le fiamme hanno interessato diversi veicoli presenti nel piazzale e, alimentate dal materiale depositato nell'area, si sono propagate rapidamente, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. I soccorritori hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero altre strutture o materiali altamente infiammabili presenti nell'impianto.Grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi, l'incendio è stato contenuto prima che potesse estendersi ulteriormente, limitando i danni e riportando la situazione sotto controllo.Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti di competenza.