Boy scout si perdono in Irpinia, trovati dopo un giorno

A lanciare l’allarme è stato il capo scout, preoccupato perché i due giovani non avevano fatto rientro secondo il programma previsto

Un’escursione sui sentieri dell’Irpinia si è trasformata in una notte di paura per due giovani boy scout che si erano messi in cammino lungo il percorso che conduce all’Abbazia benedettina di Fontigliano, nella zona di Laceno. I due ragazzi erano partiti nella mattinata dalla località montana con l’obiettivo di raggiungere l’antico complesso religioso attraverso il Cammino di San Guglielmo, un itinerario immerso nei boschi e nei paesaggi dell’Alta Irpinia. Durante il tragitto, però, hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati fuori dal sentiero principale, senza riuscire più a individuare la strada corretta.



A lanciare l’allarme è stato il capo scout, preoccupato perché i due giovani non avevano fatto rientro secondo il programma previsto. La segnalazione è arrivata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.



Le operazioni di ricerca hanno coinvolto numerose squadre specializzate: oltre al CNSAS sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e gli operatori SMTS della Croce Rossa Italiana della Campania. È stato quindi organizzato un dispositivo congiunto per battere l’ampia area boschiva e individuare nel più breve tempo possibile i due dispersi.



Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, in condizioni difficili a causa dell’oscurità e della conformazione del territorio montano. A supporto delle squadre a terra è intervenuta anche l’Aeronautica Militare, che ha effettuato un sorvolo notturno della zona con un elicottero dotato di termocamera, permettendo di ampliare le possibilità di individuazione dei ragazzi.



Nelle prime ore del mattino le operazioni sono riprese con l’impiego dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle verifiche dall’alto dell’area interessata.



La svolta è arrivata quando i due scout, dopo aver trascorso la notte all’aperto, sono riusciti a richiamare l’attenzione di un ciclista che si trovava in zona. Al passante hanno fornito indicazioni sulla loro posizione, permettendo ai soccorritori di raggiungerli rapidamente.



Le squadre del CNSAS e dei Vigili del Fuoco hanno così potuto recuperare i ragazzi e prestare loro la prima assistenza. Entrambi erano in buone condizioni di salute, anche se provati dalla notte trascorsa fuori e con alcune lievi escoriazioni.



Secondo quanto ricostruito, i giovani avevano smarrito il sentiero e, non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con i responsabili del gruppo scout, avevano deciso di fermarsi e trovare un riparo per la notte, aspettando l’arrivo della luce del giorno per riprendere il cammino.



L’intervento coordinato delle squadre di soccorso ha permesso di concludere positivamente le ricerche, riportando a casa i due ragazzi dopo quasi un giorno di apprensione.