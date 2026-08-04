Borrelli preso d'assalto sul luogo del ferimento alla testa dell'anziano

Attorno a un uomo si è formato un gruppo di giovani che ha iniziato a intonare cori nei confronti del deputato, alimentando ulteriormente il clima di tensione

Nuovi momenti di tensione a Grumo Nevano durante un sopralluogo notturno del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, tornato in città per documentare la situazione legata alla movida e alle segnalazioni dei residenti su schiamazzi, corse in scooter e presunti episodi di illegalità.Intorno all'1.30 la piazza era ancora affollata di giovani e minorenni quando il parlamentare ha avviato una diretta social. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di numerosi presenti: tra risate, cori e contestazioni, il clima si è progressivamente surriscaldato. Secondo quanto riferito dallo stesso Borrelli, durante la diretta un ragazzo avrebbe pronunciato una frase di esaltazione della camorra, episodio immediatamente stigmatizzato dal deputato.La situazione è diventata più delicata sul sagrato della Basilica di San Tammaro, lo stesso luogo dove, nei giorni scorsi, un 70enne era stato aggredito al termine di una lite con alcuni giovani. Proprio su quel caso Borrelli aveva annunciato di voler mantenere alta l'attenzione, dopo l'arresto di un 18enne accusato di tentato omicidio.Nel corso della serata alcuni ragazzi hanno dichiarato di aver espresso le proprie scuse ai familiari dell'anziano rimasto ferito. Poco dopo, però, la tensione è tornata a salire quando un uomo si è avvicinato al parlamentare contestandone l'operato con toni accesi. Tra insulti e provocazioni, ha accusato Borrelli di strumentalizzare la vicenda e ha minimizzato quanto accaduto nei giorni precedenti, sostenendo che si fosse trattato di una semplice discussione degenerata.Attorno all'uomo si è formato un gruppo di giovani che ha iniziato a intonare cori nei confronti del deputato, alimentando ulteriormente il clima di tensione. La situazione è tornata sotto controllo soltanto con l'arrivo di una volante della Polizia di Stato, che ha identificato il contestatore e riportato la calma.Al termine della visita, Borrelli ha ribadito la necessità di intervenire sul fenomeno del disagio giovanile e della microcriminalità, mentre il consigliere regionale Carlo Ceparano ha sottolineato come il problema richieda anche un maggiore coinvolgimento delle famiglie, affermando che l'educazione debba partire dagli adulti prima ancora che dai ragazzi.