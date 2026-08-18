Bagnine salvano famiglia con due bambini in mare

I piccoli si trovavano su un materassino e sono stati trascinati dalla corrente verso la zona della risacca

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia libera della Licinella, a Capaccio Paestum, nel Salernitano, dove due bagnine sono intervenute per soccorrere una famiglia in difficoltà in mare. L'allarme è scattato quando due bambini, che si trovavano su un materassino, sono stati trascinati dalla corrente verso la zona della risacca. La situazione è diventata rapidamente più delicata quando i genitori, accortisi del pericolo, sono entrati in acqua nel tentativo di raggiungere i figli.Una volta arrivati nei pressi dei bambini, però, anche i due adulti hanno avuto difficoltà a rientrare verso la riva, trovandosi a loro volta in una situazione di pericolo. La corrente ha infatti reso complicato il ritorno a terra, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori.A quel punto sono entrate in azione le due bagnine della Lifeguardpaestum, che hanno raggiunto la famiglia e avviato le operazioni di salvataggio. Le soccorritrici hanno prestato particolare attenzione ai due minori, riuscendo a portarli per primi in una zona sicura.Successivamente l'intervento è proseguito per mettere in salvo anche i genitori, che sono stati accompagnati fino a riva. L'operazione si è conclusa con il rientro a terra dell'intera famiglia.L'episodio, avvenuto nel corso di un pomeriggio di mare particolarmente affollato, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi senza il tempestivo intervento delle due bagnine. La loro prontezza ha consentito di evitare che la situazione si trasformasse in un'emergenza più seria, permettendo ai due bambini e ai loro genitori di tornare sani e salvi sulla spiaggia.