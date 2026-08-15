Babypusher nasconde la droga in un forno

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato due bilancini di precisione

Un nascondiglio insolito non è bastato a evitare la scoperta dei carabinieri. A San Nicola Manfredi, nel Beneventano, i militari hanno arrestato in flagranza un minorenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante una perquisizione nell'abitazione del giovane. I carabinieri hanno passato al setaccio diversi ambienti della casa, estendendo poi i controlli anche alle aree immediatamente adiacenti.



L'hashish nascosto tra casa e forno



Proprio durante la perquisizione è stato individuato il materiale stupefacente. Complessivamente sono stati recuperati circa 270 grammi di hashish, confezionati in parte in piccoli panetti e in parte già suddivisi in dosi.



Una parte della droga era stata nascosta all'interno di un forno in disuso situato nelle vicinanze dell'abitazione, mentre altro materiale è stato trovato in diversi punti dell'immobile.



Gli investigatori hanno inoltre sequestrato due bilancini di precisione e 41 bustine, ritenute destinate al confezionamento delle dosi.



La presenza del materiale per la pesatura e il confezionamento, insieme alla droga già suddivisa, è ora al centro degli accertamenti dei militari.



Il minorenne trasferito a Colli Aminei



Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti.



Al termine delle operazioni, il minorenne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, accompagnato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.



Le indagini proseguiranno per ricostruire la provenienza dello stupefacente e verificare eventuali ulteriori responsabilità.