Arrestato con la droga a Pollena: "Mi serve per sbarcare il lunario"

L'arrestato è ora in attesa di giudizio e la sua posizione dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento

Un 35enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Pollena Trocchia, nel Napoletano, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato in via Apicella dai militari della Tenenza di Cercola, impegnati nei controlli sul territorio. Il comportamento del 35enne avrebbe attirato l'attenzione dei carabinieri. Durante il controllo, infatti, l'uomo sarebbe apparso particolarmente agitato, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti e a procedere con una perquisizione.



Trovate 13 dosi di cocaina



La perquisizione ha permesso di trovare 13 dosi di cocaina, già confezionate e secondo gli investigatori pronte per essere cedute al dettaglio.



Oltre alla droga, i carabinieri hanno rinvenuto anche 300 euro in contanti, somma che è stata sequestrata insieme allo stupefacente.



Il ritrovamento delle dosi già predisposte per la vendita e del denaro ha portato all'arresto del 35enne, fino a quel momento incensurato.



“Vendo droga per sbarcare il lunario”



Di fronte alle contestazioni degli investigatori, l'uomo avrebbe ammesso di vendere droga, spiegando di farlo per “sbarcare il lunario”.



Una dichiarazione che si inserisce nel quadro ricostruito dai carabinieri, che contestano al 35enne la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.



L'arrestato è ora in attesa di giudizio e la sua posizione dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.



L'operazione si inserisce nell'attività di controllo dei carabinieri nell'area vesuviana, con particolare attenzione anche alle attività di spaccio condotte da persone prive di precedenti penali.