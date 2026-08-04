Ancora senza nome l'uomo trovato ferito a Torre

Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, è stato sottoposto agli accertamenti del caso

Resta avvolto nel mistero il caso dell'uomo trovato gravemente ferito nella mattinata di domenica 3 agosto a Torre del Greco. A distanza di diverse ore dal ritrovamento, gli investigatori non sono ancora riusciti a identificarlo: non aveva con sé documenti né telefono cellulare e, a causa delle gravissime condizioni in cui versa, non è in grado di fornire alcuna informazione.L'uomo, che avrebbe un'età apparente di circa 50 anni, è stato rinvenuto riverso a terra in via Prota, all'altezza del civico 42, con una profonda ferita alla testa e privo di conoscenza. A dare l'allarme sarebbe stato un dipendente di una vicina struttura ricettiva, che ha immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri.Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, è stato sottoposto agli accertamenti del caso. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e disposto un intervento chirurgico. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte.Sull'accaduto indagano i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco, impegnati a ricostruire le ultime ore della vittima e a chiarire se il ferimento sia riconducibile a un'aggressione oppure a un incidente.Un dettaglio potrebbe orientare le indagini: al collo dell'uomo è stata trovata una catenina d'oro, particolare che rende meno probabile, almeno al momento, l'ipotesi di una rapina finita nel sangue, anche se nessuna pista viene esclusa.La zona in cui è stato rinvenuto il ferito, situata nei pressi della linea ferroviaria e distante dalle abitazioni, rende ancora più difficile ricostruire quanto accaduto. Per questo motivo gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, nella speranza che possano fornire elementi utili sia per identificare l'uomo sia per ricostruire i suoi spostamenti prima del ritrovamento.Le indagini sono in pieno svolgimento e, fino a quando non sarà accertata l'identità della vittima e chiarita la dinamica dei fatti, il caso resta un vero e proprio giallo.