Alcol e droga, dieci giovani denunciati

L'Arma ha già annunciato che iniziative analoghe saranno ripetute anche nelle prossime settimane

Fine settimana di controlli intensificati sulle strade del Casertano, dove i carabinieri hanno messo in campo un'operazione mirata a contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L'attività, coordinata dalla Compagnia di Caserta, ha interessato numerose arterie del territorio con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della circolazione.Il bilancio delle verifiche è di dieci conducenti denunciati e altrettante patenti ritirate. Secondo quanto emerso dai controlli, gli automobilisti, di età compresa tra i 18 e i 44 anni e residenti tra le province di Caserta e Napoli, sarebbero risultati positivi agli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti. Per due di loro è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza, dopo l'esito positivo dei test alcolemici.Nel corso del servizio i militari hanno identificato 101 persone, controllato 52 veicoli e contestato complessivamente 17 violazioni amministrative al Codice della strada.Alle operazioni hanno preso parte anche gli specialisti del Forensic Lab Service, impiegati con un laboratorio mobile che ha consentito di effettuare direttamente su strada gli accertamenti tossicologici. Una modalità operativa che permette di ridurre i tempi delle verifiche e di rendere più efficaci i controlli nei confronti dei conducenti.L'Arma ha già annunciato che iniziative analoghe saranno ripetute anche nelle prossime settimane, estendendo i controlli alle principali arterie provinciali per contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida.Parallelamente ai servizi di prevenzione stradale, i carabinieri sono intervenuti anche a Casagiove, dove il titolare del Bar Royal aveva richiesto aiuto per la presenza di un uomo che, secondo la segnalazione, stava creando disordini e infastidendo clienti e passanti.Giunti sul posto, i militari hanno tentato di identificare il quarantenne, un cittadino nigeriano senza fissa dimora e ritenuto irregolare sul territorio nazionale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe reagito con atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza al controllo e colpendo i carabinieri con spinte e strattoni. Durante la colluttazione uno dei militari ha riportato lievi lesioni.Dopo essere stato immobilizzato, il quarantenne è stato accompagnato in caserma e arrestato. Nei suoi confronti sono stati ipotizzati, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza, i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità.Sull'episodio è intervenuto anche il titolare del bar, Paolo Cortese, che sui social ha espresso solidarietà ai carabinieri, sottolineando come gli operatori abbiano tentato inizialmente una soluzione pacifica e gestito la situazione con professionalità nonostante l'aggressione subita. Il commerciante ha inoltre precisato che un video circolato online mostrerebbe soltanto la fase conclusiva dell'intervento, senza documentare quanto accaduto nei momenti precedenti.