A fuoco due auto in sosta nell'area privata

Una volta spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona

Paura nella notte a San Marco di Castellabate, dove un incendio ha distrutto due automobili parcheggiate all'interno di un'area privata lungo Corso De Angelis, nel cuore della frazione costiera. Il rogo è divampato improvvisamente da una Volkswagen T-Cross, per poi propagarsi in pochi istanti a una seconda vettura, una Mini Cooper Countryman che si trovava nelle immediate vicinanze. Entrambi i veicoli appartengono a persone in vacanza nel comune cilentano in questi giorni.L'incendio ha provocato momenti di forte apprensione tra residenti e turisti. Il rumore delle fiamme e alcuni scoppi provenienti dalle automobili hanno richiamato l'attenzione delle persone che si trovavano nelle abitazioni e nelle strutture ricettive della zona.L'intervento dei vigili del fuocoL'allarme è scattato nella notte e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme e a impedire che il rogo potesse estendersi ulteriormente all'interno dell'area privata o coinvolgere altri veicoli e strutture presenti nelle vicinanze.Una volta spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona, mentre le due automobili risultavano ormai pesantemente danneggiate.Indagini sulle causeSul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.Al momento non è stata individuata con certezza l'origine del rogo e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire se l'incendio possa essere riconducibile a un problema di natura accidentale oppure se siano emersi elementi tali da far ipotizzare un'origine diversa.Particolare attenzione viene riservata anche alla ricostruzione della sequenza con cui le fiamme si sono sviluppate dalla prima vettura, raggiungendo successivamente la Mini Cooper parcheggiata accanto.Fortunatamente, non si registrano persone ferite. L'episodio ha comunque destato forte preoccupazione nella zona, soprattutto perché avvenuto nel cuore della notte e in un periodo di alta presenza turistica lungo la costa cilentana.