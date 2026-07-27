Viaggia sull'A16 con mezzo chilo di droga

L'uomo, alla vista del posto di controllo, avrebbe tentato di evitare i carabinieri

Un controllo stradale si è trasformato in un'operazione antidroga per i carabinieri di Avellino, che hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa mezzo chilogrammo di cocaina destinata, secondo gli investigatori, al mercato dello spaccio nell'area del capoluogo irpino e nei comuni dell'hinterland. A finire nei guai è un 46enne residente a Manocalzati, fermato dai militari nei pressi del casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa. L'uomo, alla vista del posto di controllo, avrebbe tentato di evitare i carabinieri, un comportamento che ha insospettito gli operatori e portato a un accertamento più approfondito.Durante la verifica del veicolo, i militari hanno rinvenuto una parte della sostanza stupefacente nascosta all'interno dell'auto. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo, dove è stata effettuata una perquisizione che ha consentito di recuperare altra droga.Al termine dell'operazione, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente circa 500 grammi di cocaina, ritenuta già pronta per essere immessa nel circuito dello spaccio. La sostanza sarà sottoposta alle analisi di laboratorio per determinarne con precisione caratteristiche e quantità.L'arresto è stato eseguito d'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino. Il 46enne è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, durante la quale sarà valutata la posizione dell'indagato.L'operazione rientra nelle attività di controllo del territorio portate avanti dalle forze dell'ordine per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nell'area irpina, con particolare attenzione ai principali snodi stradali e autostradali utilizzati per gli spostamenti.