Rimproverano un bambino, scoppia la rissa tra otto persone

tra i presenti sarebbero volati calci, pugni e oggetti, con tavoli e sedie utilizzati durante lo scontro

Una discussione nata da un semplice rimprovero a un bambino è rapidamente degenerata in una violenta rissa. È accaduto ieri pomeriggio a Ischia, lungo Corso Vittorio Colonna, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una lite in strada che aveva coinvolto due nuclei familiari. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato tre persone rimaste ferite durante lo scontro: un uomo di 54 anni e i suoi due figli, un ragazzo di 23 anni e una giovane di 28 anni, tutti residenti nel quartiere napoletano di Secondigliano. I tre sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure necessarie e successivamente dimessi con prognosi rispettivamente di sette e cinque giorni.



Le indagini avviate immediatamente dai carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e alle ricerche effettuate subito dopo l'intervento. Attraverso gli accertamenti, i militari sono riusciti a identificare anche l'altro gruppo coinvolto nella lite, composto da cinque persone appartenenti a un'altra famiglia napoletana, di età compresa tra i 22 e i 58 anni.



Secondo una prima ricostruzione, all'origine della discussione ci sarebbe stato un episodio apparentemente banale. La famiglia proveniente da Secondigliano avrebbe richiamato il bambino dell'altro nucleo familiare, ritenendolo particolarmente irrequieto. Il rimprovero, però, non sarebbe stato accettato dal genitore del piccolo, dando vita prima a un acceso confronto verbale e poi a una vera e propria aggressione.



In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata: tra i presenti sarebbero volati calci, pugni e oggetti, con tavoli e sedie utilizzati durante lo scontro. Una scena di forte tensione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.



Al termine degli accertamenti, tutte e otto le persone coinvolte sono state denunciate all'autorità giudiziaria con l'accusa di rissa. Nei confronti dei partecipanti, inoltre, i carabinieri hanno avviato la procedura per la proposta di foglio di via obbligatorio dall'isola di Ischia.



L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle liti che, anche per motivi apparentemente marginali, possono trasformarsi rapidamente in situazioni di violenza, soprattutto in luoghi caratterizzati dalla presenza di numerosi visitatori e residenti come le località turistiche dell'isola.