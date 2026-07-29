Ha il braccio ingessato ma prende a pugni un uomo al bar per prendergli il telefono

Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Squadra Volanti della polizia

Un’aggressione improvvisa e una fuga durata pochi metri. È finita con un arresto la rapina messa a segno nella notte in piazza Garibaldi, dove un 25enne di origine marocchina è stato fermato dalla polizia dopo aver sottratto uno smartphone a un uomo seduto ai tavolini di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe avvicinato la vittima insieme a un complice con il pretesto di chiedere denaro o qualcosa da mangiare. Poi, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe colpito l’uomo alle spalle con un pugno, riuscendo a impossessarsi del telefono lasciato sul tavolo.Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Squadra Volanti del commissariato Vicaria-Mercato, impegnata nei controlli nella zona della Stazione Centrale. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno inseguito il presunto rapinatore, riuscendo a bloccarlo poco dopo.Il 25enne, nonostante fosse già stato raggiunto dai poliziotti, avrebbe reagito con violenza tentando di sottrarsi al fermo e colpendo gli operatori durante la colluttazione. Al termine dell’intervento, il cellulare è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e risultato irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le ricerche per individuare il complice.L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sulla zona di piazza Garibaldi e dell’area ferroviaria, da tempo interessata da interventi di controllo da parte delle forze dell’ordine a causa dei frequenti episodi di criminalità e degrado urbano.