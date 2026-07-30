Grande caldo, tra i consigli anche evitare i viaggi in auto

Si tratta di condizioni che aumentano sensibilmente la percezione del calore e possono provocare un significativo stress fisico

L'estate più torrida non concede pause. Dopo giorni caratterizzati da temperature elevate e un forte disagio climatico, la Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità per ondate di calore, confermando che il caldo intenso continuerà a interessare l'intero territorio almeno fino a domenica 2 agosto. Il nuovo bollettino, diffuso dalla Protezione Civile regionale, entrerà in vigore dalle ore 12 di giovedì 30 luglio e resterà valido fino alle ore 12 di domenica. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche particolarmente gravose, con valori termici destinati a mantenersi ben al di sopra delle medie stagionali e un elevato tasso di umidità che renderà ancora più difficile sopportare il caldo, soprattutto nelle ore serali e notturne.Temperature oltre la normaSecondo le previsioni contenute nell'avviso regionale, le massime potranno superare di 4-5 gradi i valori tipici del periodo. A rendere ancora più pesante la situazione contribuirà l'umidità, che durante la notte potrà raggiungere punte comprese tra il 70 e l'80 per cento, favorita dalla scarsa ventilazione prevista su gran parte della Campania.Si tratta di condizioni che aumentano sensibilmente la percezione del calore e possono provocare un significativo stress fisico, soprattutto nelle aree urbane, dove l'asfalto e gli edifici trattengono il calore accumulato durante il giorno.Le raccomandazioni della RegioneDi fronte al perdurare dell'ondata di caldo, Palazzo Santa Lucia invita la popolazione ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare i rischi legati alle alte temperature.Tra le principali indicazioni figura quella di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, quando il sole è più intenso, rinviando, se possibile, le attività all'aperto alle prime ore del mattino o alla sera. Si raccomanda inoltre di non esporsi direttamente ai raggi solari per periodi prolungati e di limitare gli spostamenti in automobile, soprattutto durante le fasce orarie più calde.Fondamentale anche mantenere gli ambienti domestici adeguatamente ventilati, utilizzando sistemi di raffrescamento quando disponibili, e bere acqua con regolarità per prevenire la disidratazione, anche in assenza della sensazione di sete.Attenzione alle persone più fragiliL'allerta riguarda in particolare le categorie considerate più vulnerabili agli effetti delle alte temperature. Anziani, bambini, persone affette da patologie cardiovascolari o respiratorie e soggetti con condizioni di salute precarie sono maggiormente esposti al rischio di colpi di calore e malori dovuti alle condizioni climatiche estreme.Per questo motivo la Regione invita familiari, caregiver e vicini di casa a prestare particolare attenzione alle persone più fragili, verificando che siano adeguatamente idratate e che trascorrano il maggior tempo possibile in ambienti freschi.Protezione anche per gli animaliLe raccomandazioni non riguardano soltanto le persone. La Regione richiama l'attenzione anche sul benessere degli animali domestici, che durante le giornate più afose devono avere sempre a disposizione acqua fresca e luoghi ombreggiati dove ripararsi dal caldo. È inoltre sconsigliato portarli a passeggio nelle ore centrali della giornata, quando l'asfalto può raggiungere temperature molto elevate.Il ruolo dei ComuniNel provvedimento viene infine rinnovato l'invito rivolto alle amministrazioni comunali e agli enti competenti affinché mantengano attive tutte le procedure previste per l'assistenza alle fasce più deboli della popolazione. L'obiettivo è garantire un costante monitoraggio delle situazioni più delicate e intervenire tempestivamente in caso di necessità.Con le temperature destinate a rimanere elevate almeno fino al fine settimana, la Campania si prepara dunque ad affrontare un'altra fase di caldo intenso. Le autorità raccomandano prudenza e invitano i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni di prevenzione, riducendo al minimo l'esposizione al sole e adottando comportamenti utili a proteggere la salute durante questa nuova ondata di calore.