Cucciola di cane salvata sull'A30

La cagnolina, visibilmente spaventata ma senza opporre resistenza, è stata recuperata dagli agenti

Momenti di paura lungo l’autostrada Caserta-Salerno, dove una cucciola di American Bully ha rischiato di essere travolta dalle auto in transito. L’animale era rimasto bloccato sotto il guardrail centrale, all’altezza della barriera di Mercato San Severino, mentre tentava, impaurito, di attraversare la carreggiata per raggiungere l’altra direzione di marcia. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Nola, competente per quel tratto autostradale. I poliziotti, vista la situazione di pericolo e il traffico intenso dovuto agli spostamenti dei turisti diretti verso le località balneari, hanno provveduto a fermare temporaneamente la circolazione per operare in condizioni di sicurezza.La cagnolina, visibilmente spaventata ma senza opporre resistenza, è stata recuperata dagli agenti e portata a bordo della pattuglia. Una volta raggiunta la sede del distaccamento di Nola, è stata rifocillata con acqua e cibo prima di essere affidata alle cure dei veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud.Gli accertamenti hanno confermato il buono stato di salute dell’animale. Grazie alla presenza del microchip è stato possibile risalire ai proprietari, che sono stati successivamente contattati e hanno potuto riabbracciare la loro cucciola.Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze drammatiche per l’animale e possibili rischi anche per gli automobilisti in transito.