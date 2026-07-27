Cade grosso albero nella notte e finisce su cinque auto

A lanciare l'allarme sono stati i residenti, che hanno contattato il numero di emergenza 112

Paura nella notte ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un albero è improvvisamente caduto provocando danni a cinque automobili lasciate in sosta lungo la strada. L'episodio si è verificato intorno alle 3.50 in via Nicolò Paganini, in una zona dove il forte maltempo delle ultime ore potrebbe aver contribuito al cedimento della pianta. Il crollo ha interessato i veicoli parcheggiati nelle vicinanze, causando diversi danni alle carrozzerie. Fortunatamente, al momento della caduta non erano presenti persone nell'area coinvolta e non si registrano feriti.



A lanciare l'allarme sono stati i residenti, che hanno contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza della zona.



I pompieri hanno provveduto a rimuovere l'albero caduto e a liberare la carreggiata e gli spazi circostanti, eliminando ogni possibile pericolo per residenti e automobilisti.



L'episodio si inserisce nel quadro delle conseguenze provocate dalle condizioni meteorologiche avverse che nelle ultime ore hanno interessato diversi comuni della provincia napoletana, con particolare attenzione ai rischi legati alla stabilità di alberature e strutture esposte alle raffiche di vento e alle precipitazioni.