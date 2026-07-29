Brucia il verde, le fiamme si avvicinano alle case

L'incendio ha generato una densa nube di fumo e cenere che ha interessato parte del centro abitato

Un violento incendio ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Laurito, dove nella tarda serata un rogo è divampato in una zona boscata situata a pochi passi dal paese. Alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, le fiamme hanno guadagnato rapidamente terreno, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorritori. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte in un'operazione complessa, lavorando senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco e impedire che raggiungesse le aree più vicine alle abitazioni. Soltanto all'alba l'emergenza è stata riportata sotto controllo.L'incendio ha generato una densa nube di fumo e cenere che ha interessato parte del centro abitato. Per ragioni di sicurezza, il sindaco Vincenzo Speranza ha invitato la popolazione a evitare l'esposizione ai fumi, raccomandando di tenere chiuse porte e finestre fino al miglioramento delle condizioni dell'aria.Terminate le operazioni di spegnimento, resta ora da accertare cosa abbia innescato il rogo. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l'origine dell'incendio e verificare eventuali responsabilità.