Annega in mare a 24 anni, inutili le manovre di rianimazione

La giornata è stata caratterizzata da diversi interventi di emergenza lungo tutto il versante

Una domenica di fine luglio segnata da numerosi interventi di soccorso sul litorale ionico e da una tragedia nelle acque di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Le condizioni del mare, caratterizzate da correnti particolarmente forti e insidiose, hanno reso difficili le attività dei bagnanti e richiesto diversi interventi di salvataggio lungo la costa. Il dramma si è consumato davanti al lido Paradiso, dove ha perso la vita un giovane nato nel 2002 e originario di Gioia del Colle. Il ragazzo si trovava in mare per una nuotata quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato notato in difficoltà a una certa distanza dalla riva.



Nonostante i tentativi di raggiungere la spiaggia, il giovane non sarebbe riuscito a superare le difficoltà create dal mare agitato. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 della postazione di Castellaneta Marina, supportati da un'automedica proveniente da Ginosa.



I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.



Restano ancora da chiarire le cause esatte del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un improvviso malore che potrebbe aver colpito il ragazzo mentre era in acqua. Non viene però esclusa la possibilità che l'annegamento sia stato provocato proprio dalle condizioni difficili del mare e dalle correnti, che potrebbero avergli impedito di rientrare verso la riva.



Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e raccogliere eventuali testimonianze.



La giornata è stata caratterizzata da diversi interventi di emergenza lungo tutto il versante ionico, con numerosi bagnanti soccorsi a causa delle condizioni proibitive del mare. Un episodio che riporta l'attenzione sui rischi legati alla balneazione in presenza di correnti forti e invita alla massima prudenza, soprattutto nelle giornate in cui il mare appare particolarmente mosso.