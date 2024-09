Nella vicenda che ha coinvolto Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei nota per il caso Sangiuliano, emerge una nuova voce: quella del suo ex marito, Marco M., un imprenditore di Torre Annunziata. Apparso in televisione con il volto coperto, Marco ha voluto mantenere il riserbo sulla sua identità, ma non ha esitato a raccontare dettagli della loro travagliata relazione durante il programma “4 di sera” condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro.

Un matrimonio breve e problematico Marco e Boccia si erano sposati nel 2010, ma la loro unione è durata meno di un anno. Nonostante la separazione, un errore di trascrizione del tribunale – non corretto da Boccia – ha lasciato l’uomo ufficialmente legato a lei, pur essendo separati da oltre un decennio. Secondo quanto riportato da Dagospia, Marco ha dovuto intentare una causa legale per far correggere l’errore relativo al codice fiscale di Boccia, ma la questione rimane irrisolta a causa della mancata collaborazione della donna.

Le accuse di Marco M. Durante l’intervista, Marco ha espresso il suo profondo rammarico per la lunga e travagliata vicenda legale, aggiungendo che le ragioni del loro divorzio sono “serie”. Ha inoltre affermato che Boccia ha avuto un impatto negativo anche su altre persone. In modo piuttosto criptico, ha dichiarato di non invidiare il Ministro coinvolto nel caso, suggerendo che le difficoltà che dovrà affrontare potrebbero essere ancora più complesse di quanto immaginato.

La vicenda legale irrisolta L’avvocato di Marco, Rosalba Cirillo, ha spiegato che sarebbe bastato un semplice gesto per risolvere la questione burocratica, ma Boccia non si è mai presentata in tribunale per procedere alla correzione dei documenti. Marco, visibilmente esasperato, ha sottolineato che questo “incubo” si trascina ormai da 14 anni, ribadendo la sua determinazione nel chiudere definitivamente il capitolo del loro matrimonio.

La storia di Marco e Boccia getta luce su una complessa vicenda personale che si intreccia con il caso Sangiuliano, portando nuove rivelazioni su un matrimonio segnato da tensioni e un lungo iter legale.