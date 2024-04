Nancy Liliano, la donna di 31 anni residente a Campagna, è ancora ricoverata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta nel tragico incidente avvenuto la notte di sabato. L’incidente ha causato la morte di due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni e l’appuntato scelto Francesco Ferraro di 27 anni, oltre a ferire gravemente altre persone. Secondo fonti vicine alla donna, Liliano è descritta come “molto provata e scossa” dall’accaduto. Attualmente, è assistita dall’avvocato Antonio Boffa, che ha ricevuto la notifica di due atti legali nei confronti della sua assistita: un avviso di garanzia per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime, e il sequestro del suo SUV coinvolto nell’incidente.

L’avvocato Boffa, che rappresenta anche il padre di Liliano in un processo per omicidio stradale per un altro caso, finora non ha ancora avuto l’opportunità di incontrare personalmente la donna, ma ha avuto contatti telefonici con lei. Gli investigatori mantengono un massimo riserbo sul risultato dell’esame tossicologico al quale è sottoposta la donna. Liliano è risultata positiva all’alcoltest e al narcotest iniziale, ma il risultato del test di conferma non è ancora divulgato.