Completato il collegamento tra le stazioni di Poggioreale e Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli, un collegamento fondamentale soprattutto per i flussi turistici in quanto connette direttamente la città con l’aeroporto. La fresa utilizzata per lo scavo nel sottosuolo ha abbattuto l’ultimo diaframma tra le due gallerie che costituiscono il percorso lungo cui viaggeranno i convogli della metro. All’abbattimento hanno assistito il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza. Il progetto delle due gallerie, ciascuna lunga circa mille metri e con una sezione circolare di 6 metri e 80 centimetri, è redatto dalla Metropolitana di Napoli e dalla Metropolitana Milanese. L’esecuzione dei lavori è affidata al Consorzio Integra – Sinergo Spa.

La prima galleria era completata nel marzo del 2021, mentre la fresa era stata smontata da Poggioreale e trasferita a Capodichino per procedere allo scavo della seconda galleria. Questa fase ha subito una battuta d’arresto a seguito del cedimento nel cimitero di Poggioreale il 5 gennaio 2022, quando mancavano solo 120 metri di scavo per completare l’opera. La sospensione dei lavori si è protratta fino a dicembre dello stesso anno, quando sono ripresi i lavori e sono eseguite opere di consolidamento per prevenire ulteriori sprofondamenti.

Il sindaco Manfredi esprime la speranza che entro il 2026 la metro possa raggiungere l’aeroporto di Capodichino. Questo progetto rappresenta uno sforzo significativo per garantire a Napoli un sistema di trasporto su ferro di alto livello, al servizio sia dei cittadini che dei numerosi visitatori della città.