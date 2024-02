L’ingresso di Largo Maradona, noto per ospitare il murale dedicato al leggendario calciatore argentino Diego Maradona, è transennato a causa di un crollo di calcinacci verificatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 3 febbraio 2024, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Il cedimento ha coinvolto il cornicione di un edificio in via Emanuele De Deo, all’angolo con vico Concordia, intorno alle 17. Immediatamente dopo l’incidente, una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli, la Protezione Civile, gli operai della Napoli Servizi e la Polizia Locale sono intervenuti sul luogo per valutare la situazione e adottare misure di sicurezza.

I pompieri hanno constatato il distacco di calcinacci dal cornicione dell’edificio al civico 55 di via De Deo, segnalando anche dissesti nel solaio dell’appartamento al quinto piano. Per prevenire ulteriori rischi, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la parte del cornicione pericolante.

A seguito dell’incidente, il personale della Napoli Servizi ha chiuso completamente alla circolazione pedonale e veicolare l’intersezione tra via Emanuele de Deo e vico Concordia, nonché tratti specifici di vico Concordia e via De Deo, interessati dal pericolo di caduta calcinacci.

Largo Maradona e i Quartieri Spagnoli sono aree molto frequentate dai turisti, diventando una meta popolare negli ultimi anni. La zona è conosciuta per il murale dedicato a Diego Maradona, e di notte diventa un luogo di ritrovo per i giovani della movida. L’alto afflusso di visitatori ha portato il Comune a implementare percorsi pedonali dedicati e richiedere l’intervento di volontari per gestire i flussi di persone.