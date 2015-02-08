il Fatto Vesuviano

Notizie Il TrovaLavoro Vesuviano

Pomigliano, 11 facchini e 10 giardinieri: Nola, 6 pulitori e 2 magazzinieri. Meccanico a Poggiomarino

19 dicembre 2016 10:37

Lavoro, che occasione a Pomigliano: 33 tra magazzinieri, operai e pulizie. 29 netturbini a Torre

11 dicembre 2016 18:13

Azienda di Pomigliano cerca 12 tra impiegati, operai e meccanici: lavoro a Ottaviano e Sant’Anastasia

04 dicembre 2016 19:45

Tecnici informatici, educatori, periti e infermieri a Pomigliano, Poggiomarino, Palma e Striano

27 novembre 2016 20:08

Azienda di Pomigliano cerca 10 magazzinieri: 5 operai, 12 segretari a Sarno e nel Nolano

20 novembre 2016 18:47

Educatori, 14 a Poggiomarino e 9 a Torre: operai, cassieri, custodi a Somma, Nola e Sant’Anastasia

13 novembre 2016 18:50

Tre carpentieri a Sant’Anastasia: farmacisti, commessi e camionisti a Nola, Poggiomarino e Ottaviano

06 novembre 2016 19:00

Undici segretari a Nola: addetti a mense, odontotecnici, grossisti a San Giuseppe, Pomigliano, Somma

31 ottobre 2016 10:39

Elettricisti, Osa, impiegati e magazzinieri: offerte a Nola, Striano, Pompei e Ottaviano

23 ottobre 2016 18:17

Magazzinieri, contabili, traduttori, segretari: lavoro a San Giuseppe, Ottaviano, Nola, Poggiomarino

16 ottobre 2016 19:19

Grafici, modellisti, commessi, contabili: chance a Poggiomarino, Ottaviano, San Giuseppe e Nola

09 ottobre 2016 18:51

Tecnici informatici, commessi e addetti a pulizie: lavoro a Striano, Pomigliano, Pompei e Somma

02 ottobre 2016 19:11

Informatici, periti, pulizie e danzatori a Nola, Sant’Anastasia e San Gennaro: 22 profili a Striano

25 settembre 2016 18:40

Educatori, pulizie, segretarie, carpentieri e cuochi: lavoro a Sant’Anastasia, Nola, Pompei e Somma

18 settembre 2016 17:54

Dieci infermieri a Ottaviano: farmacisti,pastai, operai a Pomigliano, Pompei, Somma e Sant’Anastasia

11 settembre 2016 16:00

Idraulici, impiegati, commessi, operai: lavoro a Sant’Anastasia, Pomigliano, Nola, Pompei e Scafati

04 settembre 2016 17:36

Commessi, impiegati e 12 per il servizio civile: lavoro a Pomigliano, San Giuseppe, Palma, e Sarno

28 agosto 2016 19:01

Addetti alla produzione, sarti, videoterminalisti e autisti: lavoro a Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Nola

21 agosto 2016 08:46

Agenti di viaggio, banconisti, impiegati e meccanici: lavoro a Terzigno, Saviano, Torre e Sarno

14 agosto 2016 18:14

In 16 per una fabbrica a Ottaviano: commessi, meccanici e autisti tra Somma, Palma e Nola

07 agosto 2016 17:24

Cuochi, interpreti, commessi, psicologi e netturbini: lavoro a Somma, San Gennaro, Terzigno e Nola

31 luglio 2016 15:59

Tecnici edili, infermieri, impiegati, idraulici: lavoro a Ottaviano, Nola, San Giuseppe e Boscoreale

24 luglio 2016 16:09

"Orchidea" cerca Grafico Designer e Responsabile E-Commerce

18 luglio 2016 21:29

Assistenti sociali, architetti, guardie giurate e meccanici: lavoro a Boscoreale, Pompei e Somma

17 luglio 2016 18:29

Magazzinieri, stampa, meccanici e impiegati: lavoro a Nola, Pomigliano, Sant’Anastasia e San Gennaro

10 luglio 2016 15:45

Impiegati, elettricisti, ottico, cassieri e banconisti: lavoro a Somma, San Giuseppe, Saviano e Nola

03 luglio 2016 19:41

Disegnatori, macellai, elettricisti e benzinai: lavoro a Poggiomarino, Somma, Torre e San Gennaro

26 giugno 2016 15:33

Muratori, geometri, arredatori e camerieri: lavoro a Ottaviano, Somma, San Gennaro, Torre e Sarno

19 giugno 2016 15:50

Magazzinieri, commessi e odontotecnici: offerte a Nola, Ottaviano, Saviano, San Giuseppe e Torre

12 giugno 2016 17:47

A Ottaviano in 25 per il servizio civile: meccanici e farmacisti a Somma, lavoro a Sorrento e Torre

05 giugno 2016 17:34

Undici magazzinieri a Somma, 3 a Casalnuovo e 2 a Nola: 5 operai a Sarno, 3 cuochi a Pomigliano

29 maggio 2016 18:32

Otto camerieri a Trecase, quattro sarti a Nola: lavoro a Pomigliano, Saviano e Boscoreale

22 maggio 2016 18:54

Due stilisti a Poggiomarino e 2 aiuto cuoco a Terzigno: lavoro a Pompei, Saviano e San Gennaro

15 maggio 2016 16:38

Elettricisti, 5 a Sarno: macellai e segretarie a Palma e Poggiomarino, lavoro a Somma e Pomigliano

08 maggio 2016 16:26

Baristi a Nola e Scafati, 4 commessi a Torre, 3 tecnici a Pomigliano: lavoro a Terzigno e Sant’Anastasia

01 maggio 2016 17:10

Cassiere e muratori a Somma e Nola, 5 camerieri a Torre: lavoro a Palma, Poggiomarino e San Giuseppe

24 aprile 2016 18:25

Tre segretari a Pomigliano, 2 stilisti a Poggiomarino: lavoro a Ottaviano, Saviano, Somma e Terzigno

17 aprile 2016 16:11

Sei addetti a pulizie a Pompei, 5 periti in fabbrica a Sarno: lavoro a Nola, Terzigno e Saviano

10 aprile 2016 17:16

Nola, 4 impiegati a 1.400 euro: 5 netturbini a Palma. Lavoro a Pompei, San Gennaro, Striano e Somma

03 aprile 2016 16:25

A Ottaviano 3 Osa e 3 giardinieri: lavoro a San Giuseppe, Sant’Anastasia, Poggiomarino e Pomigliano

27 marzo 2016 19:19

Otto commessi al Cis di Nola, 6 impiegati a Boscoreale: lavoro a Ottaviano, Somma e San Giuseppe

20 marzo 2016 19:58

Pomigliano, 30 addetti a pulizie: bidelli a Ottaviano e Sant’Anastasia, lavoro a Nola e Poggiomarino

13 marzo 2016 15:50

Servizio civile, in 60 a Torre: lavoro per 3 segretari a Ottaviano e 3 agricoltori a Poggiomarino

06 marzo 2016 17:55

Cinque operai a Nola e Sarno, 4 camerieri a Scafati: lavoro a Poggiomarino, San Giuseppe e Terzigno

28 febbraio 2016 19:28

Lavoro, 12 bidelli tra Pomigliano e Torre: chance per 4 tecnici informatici e 2 tecnologi alimentari

21 febbraio 2016 19:12

A San Giuseppe in 6 per il servizio civile, 5 netturbini a Scafati: lavoro a Poggiomarino e Pompei

14 febbraio 2016 17:58

Tre assistenti sociali a Ottaviano, due Oss a Palma: lavoro a Poggiomarino, Striano e Pomigliano

07 febbraio 2016 19:43

Lavoro per stilisti, infermieri, camerieri e magazzinieri: 16 addetti alle pulizie a Pomigliano

31 gennaio 2016 19:39

Webmaster, cassieri, addetti a pulizie: lavoro a Ottaviano, Pompei, Boscoreale, Nola e Pomigliano

24 gennaio 2016 19:32

San Giuseppe, 30 posti per il servizio civile: tre operai a Ottaviano, lavoro a Somma e Palma

17 gennaio 2016 19:50

Azienda di San Giuseppe cerca 7 magazzinieri: lavoro a Poggiomarino, Ottaviano e Pomigliano

10 gennaio 2016 15:02

Lavoro: 12 profili a Somma e 7 camionisti a Sant’Anastasia: offerte a San Giuseppe e Poggiomarino

03 gennaio 2016 17:54

Stabilimento di Ottaviano cerca 18 operai: lavoro anche a Somma, Palma e Pomigliano

27 dicembre 2015 19:36

Segretari, commessi, sarti e ingegneri: lavoro a Nola, Somma, Sant’Anastasia, Pomigliano e Striano

20 dicembre 2015 19:55

Camerieri, macellai, commessi e animatori: lavoro a Somma, Palma, Pomigliano, Nola e Saviano

13 dicembre 2015 19:48

Segretari, farmacisti e muratori: lavoro a Somma, San Giuseppe, Nola, Striano e Pomigliano

06 dicembre 2015 17:44

Impiegati, cuochi, architetti e operai: lavoro a Poggiomarino, Somma, Sant’Anastasia e Pomigliano

29 novembre 2015 18:33

Contabili, cuochi e camerieri a San Giuseppe, Saviano, Nola e Pomigliano: Ottaviano, lavoro per 15

22 novembre 2015 17:40

Lavoro a Poggiomarino, Nola, Terzigno, Sant’Anastasia e Pompei. Servizio Civile, in 12 a Pomigliano

15 novembre 2015 19:00

Meccanici, macellai, baristi e commessi: lavoro a Nola, Somma, Striano, Saviano e Pomigliano

08 novembre 2015 20:04

Commessi, baristi, impiegati e operai: lavoro a Terzigno, San Giuseppe, San Gennaro e Pomigliano

01 novembre 2015 18:38

Ottaviano, servono 22 addetti a pulizie: commessi e impiegati a Poggiomarino, Sant’Anastasia e Nola

25 ottobre 2015 19:09

Operatori sanitari, ragionieri e receptionist: tante offerte da Terzigno, Nola, Pollena e Saviano

18 ottobre 2015 17:59

Pasticcieri, contabili e commessi: offerte di lavoro a Somma, Ottaviano, Pomigliano e Nola

11 ottobre 2015 18:22

Avvocati, segretari, impiegati e ingegneri: tante offerte a Palma, San Giuseppe, Nola e Pollena

04 ottobre 2015 17:29

Magazzinieri, netturbini e segretarie: lavoro a Somma, Sant’Anastasia, Saviano e Pomigliano

27 settembre 2015 19:13

Commessi, baristi, parrucchieri e infermieri: offerte a San Giuseppe, Sant’Anastasia, Saviano e Nola

20 settembre 2015 17:40

Sarti, operai, impiegati e commessi: offerte di lavoro da Ottaviano, Somma e Pompei

13 settembre 2015 17:49

Lavoro: boom di richieste a Nola, Sant’Anastasia, Boscoreale, Pompei e Saviano

06 settembre 2015 17:04

Lavoro per farmacisti e contabili, possibilità anche a Sant’Anastasia

30 agosto 2015 18:30

Tanto lavoro nei supermercati vesuviani: si cercano cassieri e banconisti

23 agosto 2015 18:39

Impiegati di sale scommesse, geometri e commessi: c’è lavoro anche a Ferragosto

17 agosto 2015 07:58

Commessi e professionisti: offerte a Sant’Anastasia, Pompei e Nola. Boom di lavoro a Pomigliano

10 agosto 2015 08:10

San Giuseppe, 7 assistenti sociali per l’Ambito 30: occasioni a Somma e Nola

03 agosto 2015 10:06

Sei netturbini a Napoli: opportunità di lavoro a Ottaviano, San Giuseppe e Boscoreale

27 luglio 2015 20:07

Contabili e operai: offerte di lavoro a San Giuseppe, Terzigno e Nola

20 luglio 2015 09:07

Diplomati e laureati, 100 occasioni a Torre: chance anche a Somma, Palma, Poggiomarino e Ottaviano

13 luglio 2015 18:03

Carpentieri, parrucchieri e panettieri: ecco le offerte. Occasioni a Somma e Sant’Anastasia

05 luglio 2015 17:53

Commessi e segretari: nuova apertura a Ottaviano, 6 posti. Lavoro a San Giuseppe e Pompei

29 giugno 2015 08:15

A Pompei servono elettricisti ed impiegati: possibilità anche a Nola e Pollena

22 giugno 2015 15:58

Saldatori, commessi e professionisti: offerte a Somma, San Giuseppe, Nola e Pompei

14 giugno 2015 18:36

Archeologi e ingegneri, ma anche macellai e parrucchieri: offerte a Sant’Anastasia, Nola e Striano

08 giugno 2015 08:28

Elettrauto, banconisti e imprese alimentari: lavoro a San Giuseppe e Striano

31 maggio 2015 18:37

Impiegati, operai e banconisti: occasioni di lavoro a Somma, Sant’Anastasia, Pompei e Nola

24 maggio 2015 18:38

A Ottaviano occasioni come magazziniere e per professionisti: lavoro a Striano, Nola e Pomigliano

17 maggio 2015 18:31

Lavoro, si cercano 24 impiegati a Pomigliano: occasioni a San Giuseppe e Pompei

10 maggio 2015 17:33

Operai e professionisti: occasioni anche a Pollena, San Gennaro, Nola e Pompei

03 maggio 2015 18:55

Giovani avvocati, impiegati e camionisti: boom di offerte a Nola, San Giuseppe e Saviano

26 aprile 2015 18:45

Lavoro a Somma, Ottaviano e Sant’Anastasia: si cercano banconisti e personale per case di riposo

19 aprile 2015 19:04

Operai, contabili e commessi: c’è lavoro a Ottaviano, Nola, Sant’Anastasia e Striano

12 aprile 2015 19:04

Offerte di lavoro anche a Pasqua: 6 impiegati a Terzigno, occasioni a Pompei e Nola

05 aprile 2015 18:49

A Napoli servono 41 receptionist, 6 segretari a Sorrento: occasioni di lavoro anche a Pomigliano

29 marzo 2015 19:12

Lavoro: 10 infermieri e Napoli e 6 Osa a Nocera, occasioni a Pomigliano e Nola per impiegati

22 marzo 2015 19:35

Commessi per grandi marchi e impiegati: 20 posti di lavoro a Nola, Ottaviano, Saviano e Pomigliano

15 marzo 2015 21:09

Impiegati, operai e settore alimentare: decine di posti di lavoro nel Vesuviano ed a Nola

08 marzo 2015 19:14

Lavoro per impiegati e operai, offerte anche da Nola e Pompei

01 marzo 2015 19:44

Aziende cercano ragionieri e contabili, tante offerte per gli operai: lavoro a Nola e Saviano

22 febbraio 2015 19:09

Aziende cercano ragionieri e contabili, tante offerte per gli operai: lavoro a Nola e Saviano

22 febbraio 2015 19:09

Occasioni di lavoro a Ottaviano, Pomigliano e Nola: boom di richieste per operai e impiegati

15 febbraio 2015 19:07

Lavoro per 10 infermieri, ricerca anche per operai e impiegati: opportunità a Pomigliano

08 febbraio 2015 19:13

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