Notizie Il TrovaLavoro Vesuviano

Pomigliano, 11 facchini e 10 giardinieri: Nola, 6 pulitori e 2 magazzinieri. Meccanico a Poggiomarino
19 dicembre 2016 10:37
Lavoro, che occasione a Pomigliano: 33 tra magazzinieri, operai e pulizie. 29 netturbini a Torre
11 dicembre 2016 18:13
Azienda di Pomigliano cerca 12 tra impiegati, operai e meccanici: lavoro a Ottaviano e Sant’Anastasia
04 dicembre 2016 19:45
Tecnici informatici, educatori, periti e infermieri a Pomigliano, Poggiomarino, Palma e Striano
27 novembre 2016 20:08
Azienda di Pomigliano cerca 10 magazzinieri: 5 operai, 12 segretari a Sarno e nel Nolano
20 novembre 2016 18:47
Educatori, 14 a Poggiomarino e 9 a Torre: operai, cassieri, custodi a Somma, Nola e Sant’Anastasia
13 novembre 2016 18:50
Tre carpentieri a Sant’Anastasia: farmacisti, commessi e camionisti a Nola, Poggiomarino e Ottaviano
06 novembre 2016 19:00
Undici segretari a Nola: addetti a mense, odontotecnici, grossisti a San Giuseppe, Pomigliano, Somma
31 ottobre 2016 10:39
Elettricisti, Osa, impiegati e magazzinieri: offerte a Nola, Striano, Pompei e Ottaviano
23 ottobre 2016 18:17
Magazzinieri, contabili, traduttori, segretari: lavoro a San Giuseppe, Ottaviano, Nola, Poggiomarino
16 ottobre 2016 19:19
Grafici, modellisti, commessi, contabili: chance a Poggiomarino, Ottaviano, San Giuseppe e Nola
09 ottobre 2016 18:51
Tecnici informatici, commessi e addetti a pulizie: lavoro a Striano, Pomigliano, Pompei e Somma
02 ottobre 2016 19:11
Informatici, periti, pulizie e danzatori a Nola, Sant’Anastasia e San Gennaro: 22 profili a Striano
25 settembre 2016 18:40
Educatori, pulizie, segretarie, carpentieri e cuochi: lavoro a Sant’Anastasia, Nola, Pompei e Somma
18 settembre 2016 17:54
Dieci infermieri a Ottaviano: farmacisti,pastai, operai a Pomigliano, Pompei, Somma e Sant’Anastasia
11 settembre 2016 16:00
Idraulici, impiegati, commessi, operai: lavoro a Sant’Anastasia, Pomigliano, Nola, Pompei e Scafati
04 settembre 2016 17:36
Commessi, impiegati e 12 per il servizio civile: lavoro a Pomigliano, San Giuseppe, Palma, e Sarno
28 agosto 2016 19:01
Addetti alla produzione, sarti, videoterminalisti e autisti: lavoro a Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Nola
21 agosto 2016 08:46
Agenti di viaggio, banconisti, impiegati e meccanici: lavoro a Terzigno, Saviano, Torre e Sarno
14 agosto 2016 18:14
In 16 per una fabbrica a Ottaviano: commessi, meccanici e autisti tra Somma, Palma e Nola
07 agosto 2016 17:24
Cuochi, interpreti, commessi, psicologi e netturbini: lavoro a Somma, San Gennaro, Terzigno e Nola
31 luglio 2016 15:59
Tecnici edili, infermieri, impiegati, idraulici: lavoro a Ottaviano, Nola, San Giuseppe e Boscoreale
24 luglio 2016 16:09
"Orchidea" cerca Grafico Designer e Responsabile E-Commerce
18 luglio 2016 21:29
Assistenti sociali, architetti, guardie giurate e meccanici: lavoro a Boscoreale, Pompei e Somma
17 luglio 2016 18:29
Magazzinieri, stampa, meccanici e impiegati: lavoro a Nola, Pomigliano, Sant’Anastasia e San Gennaro
10 luglio 2016 15:45
Impiegati, elettricisti, ottico, cassieri e banconisti: lavoro a Somma, San Giuseppe, Saviano e Nola
03 luglio 2016 19:41
Disegnatori, macellai, elettricisti e benzinai: lavoro a Poggiomarino, Somma, Torre e San Gennaro
26 giugno 2016 15:33
Muratori, geometri, arredatori e camerieri: lavoro a Ottaviano, Somma, San Gennaro, Torre e Sarno
19 giugno 2016 15:50
Magazzinieri, commessi e odontotecnici: offerte a Nola, Ottaviano, Saviano, San Giuseppe e Torre
12 giugno 2016 17:47
A Ottaviano in 25 per il servizio civile: meccanici e farmacisti a Somma, lavoro a Sorrento e Torre
05 giugno 2016 17:34
Undici magazzinieri a Somma, 3 a Casalnuovo e 2 a Nola: 5 operai a Sarno, 3 cuochi a Pomigliano
29 maggio 2016 18:32
Otto camerieri a Trecase, quattro sarti a Nola: lavoro a Pomigliano, Saviano e Boscoreale
22 maggio 2016 18:54
Due stilisti a Poggiomarino e 2 aiuto cuoco a Terzigno: lavoro a Pompei, Saviano e San Gennaro
15 maggio 2016 16:38
Elettricisti, 5 a Sarno: macellai e segretarie a Palma e Poggiomarino, lavoro a Somma e Pomigliano
08 maggio 2016 16:26
Baristi a Nola e Scafati, 4 commessi a Torre, 3 tecnici a Pomigliano: lavoro a Terzigno e Sant’Anastasia
01 maggio 2016 17:10
Cassiere e muratori a Somma e Nola, 5 camerieri a Torre: lavoro a Palma, Poggiomarino e San Giuseppe
24 aprile 2016 18:25
Tre segretari a Pomigliano, 2 stilisti a Poggiomarino: lavoro a Ottaviano, Saviano, Somma e Terzigno
17 aprile 2016 16:11
Sei addetti a pulizie a Pompei, 5 periti in fabbrica a Sarno: lavoro a Nola, Terzigno e Saviano
10 aprile 2016 17:16
Nola, 4 impiegati a 1.400 euro: 5 netturbini a Palma. Lavoro a Pompei, San Gennaro, Striano e Somma
03 aprile 2016 16:25
A Ottaviano 3 Osa e 3 giardinieri: lavoro a San Giuseppe, Sant’Anastasia, Poggiomarino e Pomigliano
27 marzo 2016 19:19
Otto commessi al Cis di Nola, 6 impiegati a Boscoreale: lavoro a Ottaviano, Somma e San Giuseppe
20 marzo 2016 19:58
Pomigliano, 30 addetti a pulizie: bidelli a Ottaviano e Sant’Anastasia, lavoro a Nola e Poggiomarino
13 marzo 2016 15:50
Servizio civile, in 60 a Torre: lavoro per 3 segretari a Ottaviano e 3 agricoltori a Poggiomarino
06 marzo 2016 17:55
Cinque operai a Nola e Sarno, 4 camerieri a Scafati: lavoro a Poggiomarino, San Giuseppe e Terzigno
28 febbraio 2016 19:28
Lavoro, 12 bidelli tra Pomigliano e Torre: chance per 4 tecnici informatici e 2 tecnologi alimentari
21 febbraio 2016 19:12
A San Giuseppe in 6 per il servizio civile, 5 netturbini a Scafati: lavoro a Poggiomarino e Pompei
14 febbraio 2016 17:58
Tre assistenti sociali a Ottaviano, due Oss a Palma: lavoro a Poggiomarino, Striano e Pomigliano
07 febbraio 2016 19:43
Lavoro per stilisti, infermieri, camerieri e magazzinieri: 16 addetti alle pulizie a Pomigliano
31 gennaio 2016 19:39
Webmaster, cassieri, addetti a pulizie: lavoro a Ottaviano, Pompei, Boscoreale, Nola e Pomigliano
24 gennaio 2016 19:32
San Giuseppe, 30 posti per il servizio civile: tre operai a Ottaviano, lavoro a Somma e Palma
17 gennaio 2016 19:50
Azienda di San Giuseppe cerca 7 magazzinieri: lavoro a Poggiomarino, Ottaviano e Pomigliano
10 gennaio 2016 15:02
Lavoro: 12 profili a Somma e 7 camionisti a Sant’Anastasia: offerte a San Giuseppe e Poggiomarino
03 gennaio 2016 17:54
Stabilimento di Ottaviano cerca 18 operai: lavoro anche a Somma, Palma e Pomigliano
27 dicembre 2015 19:36
Segretari, commessi, sarti e ingegneri: lavoro a Nola, Somma, Sant’Anastasia, Pomigliano e Striano
20 dicembre 2015 19:55
Camerieri, macellai, commessi e animatori: lavoro a Somma, Palma, Pomigliano, Nola e Saviano
13 dicembre 2015 19:48
Segretari, farmacisti e muratori: lavoro a Somma, San Giuseppe, Nola, Striano e Pomigliano
06 dicembre 2015 17:44
Impiegati, cuochi, architetti e operai: lavoro a Poggiomarino, Somma, Sant’Anastasia e Pomigliano
29 novembre 2015 18:33
Contabili, cuochi e camerieri a San Giuseppe, Saviano, Nola e Pomigliano: Ottaviano, lavoro per 15
22 novembre 2015 17:40
Lavoro a Poggiomarino, Nola, Terzigno, Sant’Anastasia e Pompei. Servizio Civile, in 12 a Pomigliano
15 novembre 2015 19:00
Meccanici, macellai, baristi e commessi: lavoro a Nola, Somma, Striano, Saviano e Pomigliano
08 novembre 2015 20:04
Commessi, baristi, impiegati e operai: lavoro a Terzigno, San Giuseppe, San Gennaro e Pomigliano
01 novembre 2015 18:38
Ottaviano, servono 22 addetti a pulizie: commessi e impiegati a Poggiomarino, Sant’Anastasia e Nola
25 ottobre 2015 19:09
Operatori sanitari, ragionieri e receptionist: tante offerte da Terzigno, Nola, Pollena e Saviano
18 ottobre 2015 17:59
Pasticcieri, contabili e commessi: offerte di lavoro a Somma, Ottaviano, Pomigliano e Nola
11 ottobre 2015 18:22
Avvocati, segretari, impiegati e ingegneri: tante offerte a Palma, San Giuseppe, Nola e Pollena
04 ottobre 2015 17:29
Magazzinieri, netturbini e segretarie: lavoro a Somma, Sant’Anastasia, Saviano e Pomigliano
27 settembre 2015 19:13
Commessi, baristi, parrucchieri e infermieri: offerte a San Giuseppe, Sant’Anastasia, Saviano e Nola
20 settembre 2015 17:40
Sarti, operai, impiegati e commessi: offerte di lavoro da Ottaviano, Somma e Pompei
13 settembre 2015 17:49
Lavoro: boom di richieste a Nola, Sant’Anastasia, Boscoreale, Pompei e Saviano
06 settembre 2015 17:04
Lavoro per farmacisti e contabili, possibilità anche a Sant’Anastasia
30 agosto 2015 18:30
Tanto lavoro nei supermercati vesuviani: si cercano cassieri e banconisti
23 agosto 2015 18:39
Impiegati di sale scommesse, geometri e commessi: c’è lavoro anche a Ferragosto
17 agosto 2015 07:58
Commessi e professionisti: offerte a Sant’Anastasia, Pompei e Nola. Boom di lavoro a Pomigliano
10 agosto 2015 08:10
San Giuseppe, 7 assistenti sociali per l’Ambito 30: occasioni a Somma e Nola
03 agosto 2015 10:06
Sei netturbini a Napoli: opportunità di lavoro a Ottaviano, San Giuseppe e Boscoreale
27 luglio 2015 20:07
Contabili e operai: offerte di lavoro a San Giuseppe, Terzigno e Nola
20 luglio 2015 09:07
Diplomati e laureati, 100 occasioni a Torre: chance anche a Somma, Palma, Poggiomarino e Ottaviano
13 luglio 2015 18:03
Carpentieri, parrucchieri e panettieri: ecco le offerte. Occasioni a Somma e Sant’Anastasia
05 luglio 2015 17:53
Commessi e segretari: nuova apertura a Ottaviano, 6 posti. Lavoro a San Giuseppe e Pompei
29 giugno 2015 08:15
A Pompei servono elettricisti ed impiegati: possibilità anche a Nola e Pollena
22 giugno 2015 15:58
Saldatori, commessi e professionisti: offerte a Somma, San Giuseppe, Nola e Pompei
14 giugno 2015 18:36
Archeologi e ingegneri, ma anche macellai e parrucchieri: offerte a Sant’Anastasia, Nola e Striano
08 giugno 2015 08:28
Elettrauto, banconisti e imprese alimentari: lavoro a San Giuseppe e Striano
31 maggio 2015 18:37
Impiegati, operai e banconisti: occasioni di lavoro a Somma, Sant’Anastasia, Pompei e Nola
24 maggio 2015 18:38
A Ottaviano occasioni come magazziniere e per professionisti: lavoro a Striano, Nola e Pomigliano
17 maggio 2015 18:31
Lavoro, si cercano 24 impiegati a Pomigliano: occasioni a San Giuseppe e Pompei
10 maggio 2015 17:33
Operai e professionisti: occasioni anche a Pollena, San Gennaro, Nola e Pompei
03 maggio 2015 18:55
Giovani avvocati, impiegati e camionisti: boom di offerte a Nola, San Giuseppe e Saviano
26 aprile 2015 18:45
Lavoro a Somma, Ottaviano e Sant’Anastasia: si cercano banconisti e personale per case di riposo
19 aprile 2015 19:04
Operai, contabili e commessi: c’è lavoro a Ottaviano, Nola, Sant’Anastasia e Striano
12 aprile 2015 19:04
Offerte di lavoro anche a Pasqua: 6 impiegati a Terzigno, occasioni a Pompei e Nola
05 aprile 2015 18:49
A Napoli servono 41 receptionist, 6 segretari a Sorrento: occasioni di lavoro anche a Pomigliano
29 marzo 2015 19:12
Lavoro: 10 infermieri e Napoli e 6 Osa a Nocera, occasioni a Pomigliano e Nola per impiegati
22 marzo 2015 19:35
Commessi per grandi marchi e impiegati: 20 posti di lavoro a Nola, Ottaviano, Saviano e Pomigliano
15 marzo 2015 21:09
Impiegati, operai e settore alimentare: decine di posti di lavoro nel Vesuviano ed a Nola
08 marzo 2015 19:14
Lavoro per impiegati e operai, offerte anche da Nola e Pompei
01 marzo 2015 19:44
Aziende cercano ragionieri e contabili, tante offerte per gli operai: lavoro a Nola e Saviano
22 febbraio 2015 19:09
Aziende cercano ragionieri e contabili, tante offerte per gli operai: lavoro a Nola e Saviano
22 febbraio 2015 19:09
Occasioni di lavoro a Ottaviano, Pomigliano e Nola: boom di richieste per operai e impiegati
15 febbraio 2015 19:07
Lavoro per 10 infermieri, ricerca anche per operai e impiegati: opportunità a Pomigliano
08 febbraio 2015 19:13
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