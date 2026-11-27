L'EVASIONE Va a fare la spesa ma era ai domiciliari, arrestata a Boscoreale

A riconoscerla è stata una carabiniera della stazione locale che, libera dal servizio, si trovava nello stesso supermercato

Era uscita di casa per fare la spesa, ma non avrebbe potuto allontanarsi dalla propria abitazione. Una commissione apparentemente ordinaria si è trasformata così in un arresto per una donna di 47 anni di Boscoreale, nel Napoletano, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.A riconoscerla è stata una carabiniera della stazione locale che, libera dal servizio, si trovava nello stesso supermercato per fare acquisti. La militare ha notato la donna mentre si aggirava tra gli scaffali e l’ha identificata: si trattava di una persona già nota alle forze dell’ordine e che, in quel momento, avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione.L'intervento dei carabinieri nel supermercatoL’episodio è avvenuto ieri, 25 novembre. Dopo aver riconosciuto la 47enne, la carabiniera si è avvicinata, si è qualificata e l’ha fermata, chiedendo contemporaneamente l’intervento dei colleghi in servizio.La pattuglia della stazione di Boscoreale ha raggiunto il supermercato pochi minuti dopo. La donna avrebbe tentato di giustificare la propria presenza nell’attività commerciale, ma gli accertamenti successivi hanno chiarito che non disponeva di alcuna autorizzazione per lasciare l’abitazione in cui era sottoposta alla misura cautelare.L'accusa di evasione e l'attesa del giudizioDopo essere stata accompagnata in caserma, la 47enne è stata arrestata con l’accusa di evasione. Al termine degli adempimenti, è stata ricondotta nella propria abitazione, dove resta in attesa del giudizio.L’intervento è stato reso possibile dalla presenza casuale della carabiniera nel supermercato: pur essendo libera dal servizio, la militare ha riconosciuto la donna e ha attivato immediatamente i colleghi, consentendo di verificare la violazione delle prescrizioni legate agli arresti domiciliari.