Nola, 14enne scappa di casa e va in treno a Milano

si sarebbe allontanato volontariamente dopo una discussione con la madre legata all’utilizzo del telefonino

Un litigio in famiglia, poi la decisione di allontanarsi da casa e salire su un treno diretto al Nord. Si è conclusa a Milano la fuga di un ragazzo di 14 anni, di origine marocchina e residente da tempo con i genitori a Nola. Grazie al lavoro coordinato della Polizia di Stato e della Polizia ferroviaria, il minore è stato individuato nel capoluogo lombardo e riaffidato al padre nella stessa serata.La scomparsa dopo la discussione in famigliaLa vicenda è iniziata due giorni fa, quando il quattordicenne si sarebbe allontanato volontariamente dopo una discussione con la madre legata all’utilizzo del telefonino. Prima di partire, avrebbe preso il cellulare del genitore e il denaro necessario per acquistare un biglietto dell’alta velocità.Accortisi della sua assenza, i familiari si sono rivolti al Commissariato di Polizia di Nola per denunciare la scomparsa. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, attivando il monitoraggio in tempo reale della posizione del telefono utilizzato dal ragazzo.Dal segnale a Roma a quello individuato a PiacenzaPoco dopo mezzogiorno, il sistema ha rilevato la presenza del dispositivo nell’area di Roma. Il commissariato ha quindi chiesto supporto a una volante della Capitale, ma i primi accertamenti non hanno consentito di rintracciare il minore.La svolta è arrivata intorno alle 15, quando il segnale ha indicato Piacenza. Gli investigatori hanno così ipotizzato che il ragazzo stesse proseguendo il viaggio in treno e hanno coinvolto il Compartimento della Polizia ferroviaria della Lombardia.Agli agenti sono stati trasmessi una fotografia del quattordicenne e i riferimenti di due convogli sui quali avrebbe potuto viaggiare.Il ritrovamento alla stazione di MilanoIntorno alle 16, all’arrivo del treno a Milano, gli operatori della Polfer hanno individuato il ragazzo all’interno della stazione e lo hanno accompagnato negli uffici per gli accertamenti.Nel frattempo, il padre era già partito per raggiungere il capoluogo lombardo. Nella stessa serata, il minore è stato riaffidato al genitore, mettendo fine alle ore di apprensione della famiglia.