I gatti degli Scavi di Pompei diventano un libro

L’obiettivo della fotografa restituisce così un’immagine diversa del sito: non soltanto quella dei monumenti e delle testimonianze della vita romana

Sono diventati una presenza familiare per migliaia di visitatori, conquistando anche i social con le loro passeggiate tra le rovine dell’antica città romana. Ora i gatti degli scavi di Pompei diventano i protagonisti di un libro fotografico che racconta il loro mondo, fatto di angoli nascosti, giardini silenziosi e antiche strade.Si intitola Gatti di Pompei il volume pubblicato da Giunti Editore in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. Attraverso immagini e racconti, il libro accompagna i lettori alla scoperta della colonia felina che vive all’interno del sito, offrendo uno sguardo insolito su uno dei luoghi archeologici più conosciuti al mondo.Gli scatti di Silvia Vacca raccontano una Pompei ineditaIl progetto nasce dalle fotografie donate al Parco Archeologico dall’archeologa e fotografa Silvia Vacca. I suoi scatti immortalano i felini mentre si muovono tra le domus, attraversano i giardini o si riposano negli angoli più tranquilli dell’antica città.Ne emerge un racconto visivo intimo e suggestivo, realizzato anche nei momenti di quiete, quando il flusso dei visitatori diminuisce e le strade di Pompei tornano silenziose.L’obiettivo della fotografa restituisce così un’immagine diversa del sito: non soltanto quella dei monumenti e delle testimonianze della vita romana, ma anche quella degli animali che da anni abitano questi spazi e che sono ormai parte del paesaggio pompeiano.Il volume valorizza una presenza capace di avvicinare al patrimonio archeologico anche attraverso un elemento quotidiano e familiare. I gatti diventano infatti un punto di incontro tra la storia millenaria della città e l’esperienza dei visitatori contemporanei.Una colonia felina di 40-50 esemplariOggi la colonia felina del Parco Archeologico conta tra i 40 e i 50 gatti. La loro presenza è seguita attraverso un sistema di gestione e tutela pensato per garantire il benessere degli animali, la conservazione del patrimonio archeologico e la sicurezza delle persone che visitano gli scavi.Un equilibrio delicato, che richiede attenzione costante e una collaborazione tra le diverse realtà impegnate nella cura dei felini. Tra le attività previste rientrano il monitoraggio sanitario, le campagne di sterilizzazione, la gestione dell’alimentazione e le adozioni.Particolare attenzione viene riservata anche alla prevenzione degli abbandoni. Il sistema di videosorveglianza del Parco contribuisce a individuare e contrastare eventuali episodi, nell’ambito delle misure adottate per proteggere gli animali e garantire una gestione responsabile della colonia.Il lavoro quotidiano di Archeogatti OnlusLa cura dei gatti è resa possibile dalla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l’associazione Archeogatti Onlus, presieduta da Antonella Carotenuto.I volontari si occupano quotidianamente degli animali, con il supporto dei veterinari dell’Asl e del personale di vigilanza del Parco. Un impegno che comprende la prevenzione delle malattie, il controllo delle condizioni di salute, la sterilizzazione e la ricerca di famiglie disponibili ad accogliere alcuni dei felini.Gli animali, affettuosamente chiamati anche “gatti archeologi”, sono ormai diventati parte dell’identità del sito. La loro presenza richiede però un’organizzazione specifica, affinché la convivenza con l’area archeologica possa proseguire nel rispetto delle esigenze degli animali e della tutela dei reperti.Il libro Gatti di Pompei vuole contribuire idealmente a sostenere questo lavoro, dando visibilità all’attività di cura e sensibilizzando il pubblico sull’importanza di proteggere la colonia.Chi desidera aiutare l’associazione può effettuare una donazione a favore di Archeogatti Onlus tramite BancoPosta, conto corrente 001070667322, IBAN IT04X0760103400001070667322. Sul sito dell’associazione sono inoltre disponibili informazioni sulle possibilità di adozione.Tra storia antica e tutela degli animaliLa presenza dei gatti a Pompei aggiunge un elemento particolare al racconto della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Le ricerche archeologiche continuano a offrire spunti per approfondire il rapporto tra esseri umani e felini nel mondo antico, mentre oggi questi animali accompagnano la vita quotidiana del Parco.Il volume restituisce questa continuità attraverso immagini che accostano la monumentalità delle rovine alla spontaneità dei gatti, capaci di muoversi tra gli spazi storici con naturalezza.La pubblicazione diventa così anche un’occasione per riflettere su come la tutela del patrimonio culturale possa convivere con quella degli animali che lo abitano, grazie a un lavoro costante e condiviso.“Gatti di Pompei” è disponibile nei punti vendita del Parco Archeologico di Pompei e attraverso i canali di distribuzione di Giunti Editore. Un libro che racconta il lato più tenero e meno conosciuto degli scavi, trasformando i piccoli abitanti a quattro zampe in ambasciatori di una Pompei tutta da scoprire.