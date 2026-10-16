Conte a Nola incontra i camionisti in presidio sull'A30

Al centro della protesta ci sono le difficoltà economiche che gravano sul settore dell’autotrasporto

Una tappa fuori programma, prima di raggiungere Nola per la presentazione del suo libro, per incontrare gli autotrasportatori in sciopero e ascoltare direttamente le loro richieste. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio, ha fatto visita al presidio organizzato lungo la strada provinciale, all’altezza di Maddaloni, in provincia di Caserta.A riferire dell’incontro sono fonti del Movimento 5 Stelle, che sottolineano come il leader pentastellato si sia fermato a parlare con i lavoratori per raccogliere le loro preoccupazioni, confrontandosi sulle urgenze del comparto e sui provvedimenti che, secondo i manifestanti, sarebbero necessari per affrontare la situazione.Al centro della protesta ci sono le difficoltà economiche che gravano sul settore dell’autotrasporto, con particolare attenzione all’aumento dei costi del carburante e alle conseguenze per chi utilizza quotidianamente i mezzi pesanti per svolgere la propria attività.Il confronto al presidio e l’impegno di ConteDurante l’incontro, Conte ha ascoltato le ragioni dei lavoratori, ribadendo la volontà di mantenere alta l’attenzione sulle loro richieste. Un messaggio accompagnato da parole nette rivolte ai manifestanti: «Non lascerò che la vostra voce e le vostre urgenze siano archiviate da questo governo».Il leader del Movimento 5 Stelle ha così espresso sostegno alle rivendicazioni degli autotrasportatori, assicurando che le criticità segnalate non dovranno essere lasciate senza risposta.Il confronto si è concentrato sulle difficoltà quotidiane di un comparto che risente direttamente delle oscillazioni dei prezzi energetici e dei costi necessari a garantire il trasporto delle merci. Per i lavoratori in protesta, il tema è quello della sostenibilità economica dell’attività e della necessità di interventi che possano alleggerire la pressione sulle imprese e sugli operatori.Caro gasolio, una delle emergenze indicate dal leader M5STra i punti affrontati durante il colloquio, particolare rilievo ha avuto il prezzo del carburante. Conte ha richiamato esplicitamente il peso dei costi che gravano sugli autotrasportatori, osservando: «Molti di voi sono schiacciati dal peso del carogasolio».L’ex presidente del Consiglio ha definito la questione una delle emergenze che richiedono risposte urgenti per il Paese. Il costo del gasolio, infatti, rappresenta una voce fondamentale per chi opera nel trasporto su strada e può incidere in maniera significativa sulle spese necessarie per mantenere in attività i mezzi.La visita al presidio ha quindi rappresentato un’occasione per raccogliere direttamente le istanze dei lavoratori e conoscere le misure che ritengono prioritarie. Resta naturalmente da verificare quali eventuali iniziative politiche potranno seguire al confronto e quali risposte arriveranno sul fronte istituzionale.Il parallelo con la protesta degli agricoltoriNel suo intervento, Conte ha allargato lo sguardo anche alle difficoltà che stanno affrontando gli agricoltori, anch’essi impegnati in mobilitazioni in questi giorni.«Questa è una delle emergenze improcrastinabili per il Paese, come anche le difficoltà che stanno incontrando gli agricoltori», ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, mettendo in evidenza le criticità che interessano due settori centrali per l’economia e per la filiera delle merci.Il riferimento è alle proteste di categorie che chiedono maggiore attenzione ai costi di gestione e alle condizioni economiche in cui sono costrette a operare. Per Conte, le istanze degli autotrasportatori e quelle degli agricoltori rappresentano questioni che non possono essere accantonate e che richiedono un confronto sulle possibili soluzioni.La delegazione del Movimento 5 Stelle a MaddaloniAl presidio, insieme a Conte, era presente una delegazione del Movimento 5 Stelle. Ne facevano parte i deputati Carmela Auriemma e Dario Carotenuto, l’europarlamentare Danilo Della Valle e il coordinatore regionale per la Campania, Salvatore Micillo.La visita si è svolta prima dell’appuntamento previsto a Nola per la presentazione del libro del leader pentastellato. La tappa a Maddaloni ha permesso al gruppo politico di incontrare direttamente i lavoratori in sciopero e ascoltare le loro richieste.Al termine del confronto, il messaggio di Conte è stato quello di mantenere aperto il dialogo e dare spazio alle preoccupazioni del settore. Gli autotrasportatori attendono ora risposte concrete alle criticità denunciate, a partire dal caro carburante e dalle misure necessarie per sostenere chi opera quotidianamente nel trasporto su strada.