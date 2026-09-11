Operaio di Boscoreale in fin di vita: ha ferite al petto

Gli elementi raccolti finora non consentono ancora di ricostruire con certezza cosa sia accaduto

È arrivato in ospedale con ferite e segni sul corpo, ma le sue condizioni sono apparse particolarmente gravi. Un operaio di 59 anni, residente a Boscoreale, è stato trasferito dall’ospedale di Boscotrecase a quello di Nocera Inferiore, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.Sul caso sono scattati gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Trecase, intervenuti ieri sera proprio presso la struttura sanitaria di Boscotrecase. Quando i militari sono arrivati, l’uomo presentava diversi graffi sul volto e numerosi ematomi nella zona del torace.Gli elementi raccolti finora non consentono ancora di ricostruire con certezza cosa sia accaduto e, soprattutto, come si siano procurate le lesioni riportate dal 59enne. Per questo motivo sono in corso le indagini, con l’obiettivo di chiarire la dinamica dell’episodio e verificare le circostanze che hanno preceduto il ricovero.Dopo le prime cure ricevute a Boscotrecase, vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Nocera Inferiore. Le sue condizioni restano dunque estremamente delicate e la prognosi è riservata.I carabinieri stanno ora ricostruendo quanto accaduto e acquisendo gli elementi utili a comprendere l’origine delle ferite. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.