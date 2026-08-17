Boscoreale, funerali in forma privata per Franchino Pesacane

La decisione è stata motivata da esigenze legate all'ordine e alla sicurezza pubblica

I funerali di Franchino Pesacane in forma privata. È quanto stabilito dal questore di Napoli, che ha disposto il divieto della cerimonia pubblica inizialmente prevista per questa mattina a Boscoreale. A condividere il provvedimento è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenuto sulla decisione assunta nella serata di ieri. Pesacane era considerato dagli investigatori un esponente di vertice della criminalità organizzata nell'area vesuviana.Il provvedimento del Questore«I funerali di Franchino Pesacane si terranno in forma privata. Ritengo pertanto pienamente condivisibile il provvedimento adottato dal Questore di Napoli volto a impedire lo svolgimento della prevista cerimonia pubblica», ha dichiarato il prefetto.La decisione è stata motivata da esigenze legate all'ordine e alla sicurezza pubblica. Secondo quanto spiegato da di Bari, in situazioni di questo tipo l'attenzione delle autorità non può limitarsi alla gestione dell'evento sotto il profilo dell'ordine pubblico, ma deve tenere conto anche del possibile significato che una manifestazione pubblica potrebbe assumere.Il rischio, secondo la valutazione delle autorità, è che un funerale aperto alla partecipazione della cittadinanza possa trasformarsi in un momento di aggregazione e, soprattutto, in una forma di esposizione pubblica o celebrazione di una persona storicamente associata a contesti criminali radicati sul territorio.«Il dolore dei familiari deve essere rispettato»Il prefetto ha sottolineato però la necessità di mantenere distinto il diritto dei familiari a vivere il momento del lutto dalla possibilità di trasformare le esequie in una manifestazione pubblica.«La scelta di consentire lo svolgimento delle esequie in forma privata garantisce, al contempo, il diritto dei familiari a vivere il lutto e a dare dignitosa sepoltura al proprio congiunto, evitando però che il rito funebre possa trasformarsi in un momento di aggregazione pubblica», ha spiegato di Bari.Una distinzione che, nelle parole del prefetto, rappresenta il principio alla base del provvedimento: tutelare il dolore privato senza consentire che il rito funebre possa diventare un'occasione di celebrazione pubblica di una figura ritenuta riconducibile ad ambienti criminali.Anche Libera è intervenuta sulla vicendaSulla decisione e sul caso dei funerali di Pesacane, nella serata di ieri, è intervenuta anche Libera, l'associazione impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della legalità.La vicenda ha riacceso così l'attenzione sul rapporto tra criminalità organizzata, territorio e manifestazioni pubbliche, soprattutto quando queste possono assumere un significato che va oltre il semplice momento religioso.La cerimonia prevista a Boscoreale non si svolgerà dunque nelle modalità inizialmente programmate. Le esequie saranno celebrate in forma privata, consentendo ai familiari di accompagnare il proprio congiunto nel rispetto del lutto, ma senza una partecipazione pubblica che, secondo le autorità, avrebbe potuto generare criticità sul piano dell'ordine e della sicurezza.