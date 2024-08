La polizia municipale di Torre del Greco ha recentemente intensificato i controlli sulle principali arterie della città, dando vita a una task force mirata alla repressione delle infrazioni al codice della strada. L’iniziativa, richiesta dall’amministrazione comunale, si è svolta in tre giorni tra il 14 e il 19 agosto, ed ha portato a risultati significativi. Durante questa operazione, gli agenti della polizia locale hanno rilevato ben 35 infrazioni che hanno generato complessivamente 43 verbali. Inoltre, sono eseguiti sei sequestri di veicoli e otto fermi amministrativi di moto, con una durata di sessanta giorni.

Tra le infrazioni più gravi emerse durante i controlli, si segnalano due episodi in cui motociclisti trasportavano minori di età inferiore ai 5 anni, violando palesemente le norme sulla sicurezza stradale. In un’altra circostanza, gli agenti hanno fermato tre persone che viaggiavano su un unico scooter, un comportamento estremamente pericoloso e vietato dal codice della strada.

Non sono mancati, inoltre, i casi di mancato utilizzo del casco, un’infrazione che rappresenta una delle principali cause di gravi infortuni in caso di incidenti stradali. In otto casi, la polizia municipale ha sanzionato sia il guidatore sia il passeggero, entrambi sprovvisti della necessaria protezione. Oltre alla doppia sanzione, è scattato anche il fermo amministrativo dei mezzi per sessanta giorni.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla verifica della regolarità dei veicoli. In sei occasioni, i vigili hanno scoperto mezzi sprovvisti di copertura assicurativa obbligatoria, procedendo immediatamente al sequestro dei veicoli coinvolti.

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dall’operazione, sottolineando l’importanza di questi controlli per garantire la sicurezza sulle strade della città. Mennella ha ribadito che l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ridurre drasticamente le infrazioni e promuovere una cultura del rispetto delle norme stradali, che è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.