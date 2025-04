Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un nuovo bonus da 500 euro destinato alle famiglie, generando una certa confusione tra i beneficiari. In molti lo hanno erroneamente associato alla Carta Dedicata a Te, un aiuto economico che l’INPS assegna automaticamente in base all’ISEE. Tuttavia, il bonus in questione è un incentivo differente, recentemente introdotto per sostenere le famiglie con figli.

Vediamo di cosa si tratta e come richiederlo.

Bonus 500 Euro: A Chi è Destinato?

Il nuovo incentivo nasce dal Fondo Dote Famiglia ed è destinato alle famiglie con figli sotto i 14 anni. Il suo obiettivo principale è supportare i genitori nelle spese per le attività extrascolastiche dei figli, come:

Corsi sportivi (calcio, nuoto, danza, arti marziali, ecc.)

Attività culturali e artistiche (musica, teatro, pittura, ecc.)

Esperienze formative che vadano oltre l’istruzione scolastica tradizionale

L’intento è quello di garantire a tutti i bambini l’accesso ad attività educative e ricreative, senza che il costo rappresenti un ostacolo per le famiglie a basso reddito.

Chi Può Richiedere il Bonus?

Per ottenere il contributo di 500 euro, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Avere almeno un figlio con meno di 14 anni

ISEE familiare non superiore a 15.000 euro

Spese documentate per attività extrascolastiche

Come Fare Domanda?

A differenza della Carta Dedicata a Te, che viene assegnata automaticamente dall’INPS, il Bonus 500 euro del Fondo Dote Famiglia richiede la presentazione di una domanda ufficiale.

Le famiglie interessate dovranno:

Compilare il modulo di richiesta, che sarà disponibile sui portali istituzionali (ad esempio INPS o il sito della propria Regione).

Allegare la documentazione che attesti le spese sostenute per le attività extrascolastiche dei figli.

Presentare la domanda online o presso gli enti abilitati, come i CAF o gli uffici comunali.