Tragedia a Roma, dove una studentessa americana di 21 anni, Avarie Anne Tierney, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La giovane, in viaggio studio nella capitale, è deceduta dopo aver mangiato un panino in zona Casilina, poco dopo aver cenato con alcune amiche in un ristorante situato in via Giovanni De Agostini, nei pressi del suo alloggio nel quartiere Pigneto.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza ha iniziato a sentirsi male poco dopo aver mangiato e, sospettando una reazione allergica, ha cercato di comunicare il problema al personale del ristorante. Tuttavia, a causa della barriera linguistica, sembra che non sia riuscita a spiegare tempestivamente la sua allergia. Insieme alle amiche, la giovane ha cercato di correre verso la struttura che la ospitava, sperando di riuscire a prendere il farmaco salvavita necessario. Purtroppo, arrivata nel parcheggio della residenza, ha avuto una crisi respiratoria che l’ha colpita in modo fatale.

Nonostante i soccorsi tempestivi del personale del 118, che ha somministrato due dosi di cortisone e praticato un massaggio cardiaco, ogni tentativo di rianimarla è stato vano. I medici non sono riusciti a salvare la vita della giovane. La vicenda è sotto indagine da parte dei poliziotti del commissariato Porta Maggiore, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.