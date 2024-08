Rita Errico, 50 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Bisciglieto, in circostanze che stanno sollevando numerosi interrogativi. Il corpo della donna giaceva nudo nel soggiorno di casa, che era completamente a soqquadro, con tracce di sangue e un disordine diffuso che fanno ipotizzare una morte violenta. Tuttavia, gli inquirenti non escludono ancora l’ipotesi di suicidio.

Le Indagini della Procura di Benevento

I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino stanno esaminando ogni dettaglio per fare luce su questa tragica vicenda. La Procura della Repubblica di Benevento ha già aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di Rita Errico. La situazione è ancora confusa e tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.

L’Allarme e la Scoperta del Corpo

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per non aver visto né sentito Rita per diversi giorni. Quando le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso dell’abitazione, si sono trovati di fronte a una scena scioccante: il corpo di Rita riverso a terra, senza abiti, in un appartamento completamente in disordine. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dai residenti del palazzo per ricostruire gli ultimi giorni di vita della vittima.

Esame delle Prove e Autopsia

Le tracce di sangue trovate sulla scena del crimine sono ora oggetto di analisi approfondite per determinare se appartengano alla vittima o a un’altra persona. Gli investigatori stanno anche valutando se si sia verificata una lite all’interno dell’abitazione e se vi siano stati coinvolti terzi. Per ottenere risposte definitive, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Rita Errico. Questo esame potrebbe fornire dettagli cruciali per chiarire le cause della morte e delineare un quadro più chiaro degli eventi.

Attesa dei Risultati e Prossimi Passi

La salma di Rita Errico è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove sarà sottoposta a ulteriori esami. L’intera comunità di Grottaminarda è sconvolta dall’accaduto, mentre si attendono i risultati delle indagini e dell’autopsia per fare luce su questa tragica e misteriosa vicenda.