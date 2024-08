Nicola Iorio, un giovane di 19 anni originario di Casal di Principe, è morto in un tragico incidente con una moto d’acqua in Albania. Secondo quanto riportato, il ragazzo era in vacanza insieme alla fidanzata Giusy Di Tella, 20 anni, e al fratello di lei, Salvatore Di Tella, al momento dello scontro.

Le Dichiarazioni della Fidanzata

Giusy Di Tella, che si trovava sulla moto d’acqua insieme a Nicola, ha raccontato i drammatici momenti dell’incidente. “Stavo girando un video con il cellulare – ha dichiarato la giovane – quando Nicola mi ha detto che stavamo partendo. Poi c’è stato lo scontro e siamo tutti finiti in acqua con le moto d’acqua che si muovevano ancora. Si è trattato solo di un tragico incidente, mio fratello non ha alcuna responsabilità, anche la famiglia del mio fidanzato lo pensa”.

Le Accuse Contro Salvatore Di Tella

Salvatore Di Tella, fratello di Giusy, è stato fermato dalla polizia albanese con l’accusa di omicidio colposo. La famiglia, però, insiste che si sia trattato di un incidente senza colpevoli, e chiede il supporto della Farnesina per chiarire la situazione e riportare a casa il corpo di Nicola Iorio.

Intervento delle Autorità Italiane

Il parlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha dichiarato di essere in contatto con l’ambasciatore italiano in Albania, grazie all’intervento del ministro Tajani. Martusciello ha assicurato che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per chiarire il ruolo di Salvatore Di Tella e per aiutare le famiglie coinvolte nella tragedia. Ha sottolineato che nessuno dei ragazzi era sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dell’incidente, e che Salvatore ha cercato di soccorrere Nicola subito dopo lo scontro.

Rientro in Italia della Salma di Nicola Iorio

Le autorità albanesi hanno dato il nullaosta per il rilascio della salma di Nicola Iorio, che ora farà rientro in Italia accompagnato dai familiari. La comunità di Casal di Principe è sotto shock per la perdita di un giovane promettente, e le famiglie coinvolte cercano ora giustizia e chiarezza su quanto accaduto.